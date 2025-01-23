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Украина заранее не признает результаты выборов президента Белоруссии
Украина заранее не признает результаты выборов президента Белоруссии - 23.01.2025, ПРАЙМ
Украина заранее не признает результаты выборов президента Белоруссии
Украинские власти заранее не признают результаты выборов президента Белоруссии, не видя предпосылок для восстановления контактов с действующей белорусской... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T20:28+0300
2025-01-23T20:28+0300
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Украинские власти заранее не признают результаты выборов президента Белоруссии, не видя предпосылок для восстановления контактов с действующей белорусской властью, заявил в четверг на брифинге в Киеве представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий. Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии прошло 21 января, 26 января – основной день голосования. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую. Тихий во время пресс-конференции со СМИ в Киеве отметил, что запланированное в Белоруссии на 26 января голосование трудно назвать президентскими выборами, поскольку для этого отсутствуют основания. "Для нас в этом действе нет ничего неожиданного, а его результаты, в принципе, известны заранее", - сказал он на опубликованном видео МИД Украины. Тихий добавил, что украинская сторона не видит никаких предпосылок для восстановления контакта с Лукашенко. Поэтому вопрос признания его легитимности после объявления официальных результатов выборов, по словам Тихого, для Киева не является важным. Он также отметил солидарность Украины с позицией ЕС, США, Канады, Великобритании и других стран, которые считают, что в Белоруссии якобы "отсутствуют базовые условия для проведения честных и прозрачных выборов".
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украина, белоруссия
Украина заранее не признает результаты выборов президента Белоруссии
МИД Украины заявил, что заранее не признает результаты выборов президента Белоруссии
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Украинские власти заранее не признают результаты выборов президента Белоруссии, не видя предпосылок для восстановления контактов с действующей белорусской властью, заявил в четверг на брифинге в Киеве представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий.
Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии прошло 21 января, 26 января – основной день голосования. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
Тихий во время пресс-конференции со СМИ в Киеве отметил, что запланированное в Белоруссии на 26 января голосование трудно назвать президентскими выборами, поскольку для этого отсутствуют основания.
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"Для нас в этом действе нет ничего неожиданного, а его результаты, в принципе, известны заранее", - сказал он на опубликованном видео МИД Украины.
Тихий добавил, что украинская сторона не видит никаких предпосылок для восстановления контакта с Лукашенко. Поэтому вопрос признания его легитимности после объявления официальных результатов выборов, по словам Тихого, для Киева не является важным.
Он также отметил солидарность Украины с позицией ЕС, США, Канады, Великобритании и других стран, которые считают, что в Белоруссии якобы "отсутствуют базовые условия для проведения честных и прозрачных выборов".