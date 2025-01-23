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Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2025 году

Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2025 году - 23.01.2025, ПРАЙМ

Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2025 году

Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана в наступившем году на уровне 5,8%, которые он ожидал в октябре прошлого года, сообщает пресс-служба... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T18:23+0300

2025-01-23T18:23+0300

2025-01-23T18:23+0300

экономика

узбекистан

всемирный банк

ввп

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ТАШКЕНТ, 23 янв - ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана в наступившем году на уровне 5,8%, которые он ожидал в октябре прошлого года, сообщает пресс-служба представительства банка в республике. Согласно представленным табличным значениям из доклада Всемирного банка, экономический рост Узбекистана в 2024 году составил 6%, прогноз на 2025 год - 5,8%. По данным представительства, ВБ также сохранил прогноз роста экономики страны в 2026 году на уровне 5,9%. По оценкам экспертов Всемирного банка, прогнозы динамики ВВП в Узбекистане связаны с ростом частного потребления, замедлением инфляции и притоком денежных переводов. В декабре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о параметрах госбюджета на 2025 год с учетом планируемого в текущем году роста ВВП на 6% по сравнению с 2024 годом. По данным официальной статистики, в прошлом году экономика выросла на 6,5%.

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узбекистан, всемирный банк, ввп