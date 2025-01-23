https://1prime.ru/20250123/vengriya-854406058.html
Венгрия проконсультируется с США по поводу продления антироссийских санкций
Венгрия проконсультируется с США по поводу продления антироссийских санкций - 23.01.2025, ПРАЙМ
Венгрия проконсультируется с США по поводу продления антироссийских санкций
Решение о продлении антироссийских санкций будет приниматься на ближайшем совете глав МИД стран Евросоюза, но до этого Будапешт проконсультируется с... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T17:29+0300
2025-01-23T17:29+0300
2025-01-23T17:29+0300
политика
ес
венгрия
петер сийярто
санкции против рф
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/73/763457332_0:202:3855:2370_1920x0_80_0_0_e8f39e3d7452418836ab56600f4497fb.jpg
БУДАПЕШТ, 23 янв - ПРАЙМ. Решение о продлении антироссийских санкций будет приниматься на ближайшем совете глав МИД стран Евросоюза, но до этого Будапешт проконсультируется с Вашингтоном, заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По словам Сийярто, в понедельник пройдет заседание глав МИД стран ЕС, где они должны будут принять решение о продлении санкций против РФ. "До этого мы, конечно, проконсультируемся с нашими американскими партнерами. В понедельник рассчитываем на содержательную дискуссию, в конце которой надо принять ответственное решение", — сообщил министр. Он отметил, что Будапешт всегда считал санкционную политику Евросоюза провальной. Санкции Евросоюза против РФ действуют до 31 января, они должны быть продлены, соответственно, до 31 июля 2025 года. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что со вступлением в должность президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха, ЕС пришло время "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с Россией без них. Ранее официальный представитель внешнеполитической службы союза Анитта Хиппер на фоне информации о намерении Венгрии бойкотировать очередное продление антироссийских мер, заявляла, что Евросоюз пытается договориться о продлении экономических санкций против России, которые истекают в конце января, но не комментирует возможное обращение к правительству Бельгии о блокировании активов РФ на случай, если не удастся продлить такие санкции.
https://1prime.ru/20250123/ekspert-854389042.html
венгрия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/73/763457332_214:0:3642:2571_1920x0_80_0_0_1c6cb2081f1e67692278b710a7abab14.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, венгрия, петер сийярто, санкции против рф, сша
Политика, ЕС, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, санкции против РФ, США
Венгрия проконсультируется с США по поводу продления антироссийских санкций
Сийярто: Венгрия до продления санкций против России проконсультируется с США
БУДАПЕШТ, 23 янв - ПРАЙМ. Решение о продлении антироссийских санкций будет приниматься на ближайшем совете глав МИД стран Евросоюза, но до этого Будапешт проконсультируется с Вашингтоном, заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По словам Сийярто, в понедельник пройдет заседание глав МИД стран ЕС, где они должны будут принять решение о продлении санкций против РФ.
"До этого мы, конечно, проконсультируемся с нашими американскими партнерами. В понедельник рассчитываем на содержательную дискуссию, в конце которой надо принять ответственное решение", — сообщил министр.
Он отметил, что Будапешт всегда считал санкционную политику Евросоюза провальной.
Санкции Евросоюза против РФ действуют до 31 января, они должны быть продлены, соответственно, до 31 июля 2025 года.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что со вступлением в должность президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха, ЕС пришло время "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с Россией без них.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы союза Анитта Хиппер на фоне информации о намерении Венгрии бойкотировать очередное продление антироссийских мер, заявляла, что Евросоюз пытается договориться о продлении экономических санкций против России, которые истекают в конце января, но не комментирует возможное обращение к правительству Бельгии о блокировании активов РФ на случай, если не удастся продлить такие санкции.
Эксперт оценила заявления Трампа о новых санкциях против России