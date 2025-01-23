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Россиянам назвали замену банковским вкладам с доходностью до 24% годовых
Россиянам назвали замену банковским вкладам с доходностью до 24% годовых - 23.01.2025, ПРАЙМ
Россиянам назвали замену банковским вкладам с доходностью до 24% годовых
Народные облигации стали выгодной альтернативой традиционным банковским вкладам, пишет издание "Российская газета" со ссылкой на старшего управляющего директора | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T09:47+0300
2025-01-23T09:47+0300
2025-01-23T09:47+0300
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Народные облигации стали выгодной альтернативой традиционным банковским вкладам, пишет издание "Российская газета" со ссылкой на старшего управляющего директора Московской биржи по розничному бизнесу Игоря Алутина."Средняя ставка купона по народным облигациям на "Финуслугах" с момента фиксации ключевой ставки на уровне 21% составляет 23%. Физлица могут покупать народные облигации напрямую у эмитента без наличия брокерского счета", — отметил собеседник издания.Согласно газете, некоторые доступные для покупки облигации представлены топливным оператором "ЕвроТранс" со ставкой 24% и Томской областью со ставкой 23%. В прошлом году было пять выпусков народных облигаций на общую сумму 4,7 млрд рублей с процентными ставками от 15 до 24%.
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россия, банки
Россиянам назвали замену банковским вкладам с доходностью до 24% годовых
Эксперт Алутин: банковским вкладам есть альтернатива с доходом до 24% годовых
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ.
Народные облигации стали выгодной альтернативой традиционным банковским вкладам, пишет
издание "Российская газета" со ссылкой на старшего управляющего директора Московской биржи по розничному бизнесу Игоря Алутина.
"Средняя ставка купона по народным облигациям на "Финуслугах" с момента фиксации ключевой ставки на уровне 21% составляет 23%. Физлица могут покупать народные облигации напрямую у эмитента без наличия брокерского счета", — отметил собеседник издания.
Согласно газете, некоторые доступные для покупки облигации представлены топливным оператором "ЕвроТранс" со ставкой 24% и Томской областью со ставкой 23%. В прошлом году было пять выпусков народных облигаций на общую сумму 4,7 млрд рублей с процентными ставками от 15 до 24%.
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