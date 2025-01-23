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FT: в Киеве ожидают, что союзники смогут отправить им 50 тысяч военных - 23.01.2025, ПРАЙМ
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FT: в Киеве ожидают, что союзники смогут отправить им 50 тысяч военных
FT: в Киеве ожидают, что союзники смогут отправить им 50 тысяч военных - 23.01.2025, ПРАЙМ
FT: в Киеве ожидают, что союзники смогут отправить им 50 тысяч военных
Украинские чиновники считают, что западные союзники могут направить около 40-50 тысяч военных для обеспечения безопасности на границе Украины. Об этом сообщает... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T09:10+0300
2025-01-23T09:12+0300
политика
украина
киев
запад
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Украинские чиновники считают, что западные союзники могут направить около 40-50 тысяч военных для обеспечения безопасности на границе Украины. Об этом сообщает издание Financial Times."По словам людей, участвующих в обсуждениях между Киевом и его западными партнерами, украинские чиновники считают, что (отправка - ред.) от 40 тысяч до 50 тысяч иностранных солдат, действующих в качестве сил безопасности на 1000-километровой линии фронта, может быть осуществима", - пишет издание. Эксперты утверждают, что 40 тысяч солдат может быть достаточным количеством, чтобы не стать легкой целью и не требовать немедленной поддержки. Предполагается, что эти силы могут быть сформированы в рамках специальной коалиции, включающей Великобританию, Францию, Нидерланды, а также страны Балтии и Северной Европы.
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украина, киев, запад
Политика, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД
09:10 23.01.2025 (обновлено: 09:12 23.01.2025)
 
FT: в Киеве ожидают, что союзники смогут отправить им 50 тысяч военных

FT: в Киеве считают, что союзники могут отправить на Украину около 50 тыс военных

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Украинские чиновники считают, что западные союзники могут направить около 40-50 тысяч военных для обеспечения безопасности на границе Украины. Об этом сообщает издание Financial Times.
"По словам людей, участвующих в обсуждениях между Киевом и его западными партнерами, украинские чиновники считают, что (отправка - ред.) от 40 тысяч до 50 тысяч иностранных солдат, действующих в качестве сил безопасности на 1000-километровой линии фронта, может быть осуществима", - пишет издание.
Эксперты утверждают, что 40 тысяч солдат может быть достаточным количеством, чтобы не стать легкой целью и не требовать немедленной поддержки. Предполагается, что эти силы могут быть сформированы в рамках специальной коалиции, включающей Великобританию, Францию, Нидерланды, а также страны Балтии и Северной Европы.
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