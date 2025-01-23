https://1prime.ru/20250123/vzyskanie-854407909.html

Апелляция утвердила взыскание денег с Commerzbank в пользу "Русхимальянса"

Апелляция утвердила взыскание денег с Commerzbank в пользу "Русхимальянса" - 23.01.2025, ПРАЙМ

Апелляция утвердила взыскание денег с Commerzbank в пользу "Русхимальянса"

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) поддержал решение первой инстанции о взыскании с немецкого Commerzbank, его российской "дочки" АО... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T18:06+0300

2025-01-23T18:06+0300

2025-01-23T18:06+0300

россия

суд

русхимальянс

commerzbank

https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_0:113:1501:957_1920x0_80_0_0_12914282b54161690dcbdce53ce976a4.jpg

МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) поддержал решение первой инстанции о взыскании с немецкого Commerzbank, его российской "дочки" АО "Коммерцбанк" и ООО "Дом на набережной 2" более 94,9 миллиона евро по иску компании "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи". Как говорится в сообщении в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в четверг отклонил жалобы ответчиков на принятое в июне решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, после чего оно вступило в законную силу. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, взыскав выплату по банковской гарантии от 1 октября 2021 года с процентами. Commerzbank выдал гарантию немецкой инжиниринговой компании Linde в обеспечение ее обязательств подрядчика по контрактам на строительство двух газоперерабатывающих заводов в Усть-Луге Ленинградской области. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" затем сообщил подрядчику о расторжении контракта. Аналогичные крупные иски "Русхимальянс" как заказчик предъявил еще четырем немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Bayerische Landesbank, Unicredit Bank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Все они тоже были удовлетворены.

https://1prime.ru/20250123/sud-854403103.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, русхимальянс, commerzbank