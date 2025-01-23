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Апелляция утвердила взыскание денег с Commerzbank в пользу "Русхимальянса" - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Апелляция утвердила взыскание денег с Commerzbank в пользу "Русхимальянса"
Апелляция утвердила взыскание денег с Commerzbank в пользу "Русхимальянса" - 23.01.2025, ПРАЙМ
Апелляция утвердила взыскание денег с Commerzbank в пользу "Русхимальянса"
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) поддержал решение первой инстанции о взыскании с немецкого Commerzbank, его российской "дочки" АО... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T18:06+0300
2025-01-23T18:06+0300
россия
суд
русхимальянс
commerzbank
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МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) поддержал решение первой инстанции о взыскании с немецкого Commerzbank, его российской "дочки" АО "Коммерцбанк" и ООО "Дом на набережной 2" более 94,9 миллиона евро по иску компании "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи". Как говорится в сообщении в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в четверг отклонил жалобы ответчиков на принятое в июне решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, после чего оно вступило в законную силу. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, взыскав выплату по банковской гарантии от 1 октября 2021 года с процентами. Commerzbank выдал гарантию немецкой инжиниринговой компании Linde в обеспечение ее обязательств подрядчика по контрактам на строительство двух газоперерабатывающих заводов в Усть-Луге Ленинградской области. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" затем сообщил подрядчику о расторжении контракта. Аналогичные крупные иски "Русхимальянс" как заказчик предъявил еще четырем немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Bayerische Landesbank, Unicredit Bank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Все они тоже были удовлетворены.
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россия, суд, русхимальянс, commerzbank
РОССИЯ, суд, Русхимальянс, commerzbank
18:06 23.01.2025
 
Апелляция утвердила взыскание денег с Commerzbank в пользу "Русхимальянса"

Апелляция утвердила взыскание с Commerzbank 94,9 млн евро для "Русхимальянса"

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© fotolia.com / Sebastian Duda
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МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) поддержал решение первой инстанции о взыскании с немецкого Commerzbank, его российской "дочки" АО "Коммерцбанк" и ООО "Дом на набережной 2" более 94,9 миллиона евро по иску компании "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи".
Как говорится в сообщении в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в четверг отклонил жалобы ответчиков на принятое в июне решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, после чего оно вступило в законную силу.
Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, взыскав выплату по банковской гарантии от 1 октября 2021 года с процентами.
Commerzbank выдал гарантию немецкой инжиниринговой компании Linde в обеспечение ее обязательств подрядчика по контрактам на строительство двух газоперерабатывающих заводов в Усть-Луге Ленинградской области.
В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" затем сообщил подрядчику о расторжении контракта. Аналогичные крупные иски "Русхимальянс" как заказчик предъявил еще четырем немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Bayerische Landesbank, Unicredit Bank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Все они тоже были удовлетворены.
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РОССИЯсудРусхимальянсcommerzbank
 
 
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