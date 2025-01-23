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"Сберинвестиции" оценили заявки от подростков на открытие брокерских счетов
"Сберинвестиции" оценили заявки от подростков на открытие брокерских счетов - 23.01.2025, ПРАЙМ
"Сберинвестиции" оценили заявки от подростков на открытие брокерских счетов
Подростки подали 2,5 тысячи заявок на открытие брокерского счета в "Сберинвестициях" за три месяца с момента появления такой возможности, сообщила РИА Новости... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T12:41+0300
2025-01-23T12:41+0300
2025-01-23T12:41+0300
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Подростки подали 2,5 тысячи заявок на открытие брокерского счета в "Сберинвестициях" за три месяца с момента появления такой возможности, сообщила РИА Новости директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова. "Сберинвестиции" в конце октября прошлого года анонсировали доступ к фондовому рынку подросткам от 14 лет, которые могут при согласии родителей открыть брокерский счет и самостоятельно совершать сделки. При этом им недоступны активы с высоким риском, а на счете установлен лимит пополнения в 25 тысяч рублей в год. "Подростки подали 2,5 тысячи заявок на открытие брокерского счета в "Сберинвестициях" - такая возможность появилась три месяца назад. Уже открыто свыше 1 тысячи счетов, по остальным заявкам ожидается получение согласия от родителей", - сообщила Кубезова. По ее словам, интерес к открытию брокерского счета исходит именно от подростков: 95% из них инициировали этот процесс самостоятельно. Активнее всего инвестируют подростки из Сибирского, Центрального и Приволжского федеральных округов. Большинство подростков (68%) инвестируют до 5 тысяч рублей. Половина юных инвесторов открывают счет в 14 лет, 30% - в 15 лет. "Мы видим, что подростки осознанно подходят к выбору активов на фондовом рынке и хорошо диверсифицируют свой портфель. Из ценных бумаг они предпочитают акции - они есть у 54% подростков, открывших брокерские счета... Почти треть подростков инвестируют в фонды, преимущественно денежного рынка, а 14% держат в портфеле облигации, в первую очередь ОФЗ", - отметила она.
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банки, финансы, инвестиции
Экономика, Банки, Финансы, инвестиции
"Сберинвестиции" оценили заявки от подростков на открытие брокерских счетов
"Сберинвестиции" получили 2,5 тысяч заявок от подростков открыть брокерский счет
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Подростки подали 2,5 тысячи заявок на открытие брокерского счета в "Сберинвестициях" за три месяца с момента появления такой возможности, сообщила РИА Новости директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова.
"Сберинвестиции" в конце октября прошлого года анонсировали доступ к фондовому рынку подросткам от 14 лет, которые могут при согласии родителей открыть брокерский счет и самостоятельно совершать сделки. При этом им недоступны активы с высоким риском, а на счете установлен лимит пополнения в 25 тысяч рублей в год.
"Подростки подали 2,5 тысячи заявок на открытие брокерского счета в "Сберинвестициях" - такая возможность появилась три месяца назад. Уже открыто свыше 1 тысячи счетов, по остальным заявкам ожидается получение согласия от родителей", - сообщила Кубезова.
По ее словам, интерес к открытию брокерского счета исходит именно от подростков: 95% из них инициировали этот процесс самостоятельно. Активнее всего инвестируют подростки из Сибирского, Центрального и Приволжского федеральных округов. Большинство подростков (68%) инвестируют до 5 тысяч рублей. Половина юных инвесторов открывают счет в 14 лет, 30% - в 15 лет.
"Мы видим, что подростки осознанно подходят к выбору активов на фондовом рынке и хорошо диверсифицируют свой портфель. Из ценных бумаг они предпочитают акции - они есть у 54% подростков, открывших брокерские счета... Почти треть подростков инвестируют в фонды, преимущественно денежного рынка, а 14% держат в портфеле облигации, в первую очередь ОФЗ", - отметила она.
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