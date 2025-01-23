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В России сократят срок обработки заявлений на распоряжение маткапиталом - 23.01.2025, ПРАЙМ
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В России сократят срок обработки заявлений на распоряжение маткапиталом
В России сократят срок обработки заявлений на распоряжение маткапиталом - 23.01.2025, ПРАЙМ
В России сократят срок обработки заявлений на распоряжение маткапиталом
Время обработки заявлений об использовании средств материнского капитала сократится с 10 до 5 рабочих дней. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T15:08+0300
2025-01-23T15:08+0300
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Время обработки заявлений об использовании средств материнского капитала сократится с 10 до 5 рабочих дней. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Кабмин рассмотрит соответствующий законопроект в ходе заседания в четверг. По словам Мишустина, для осуществления собственных планов семьи должны оперативно получать финансы. "Для этого важно сократить сроки обработки заявлений на распоряжение материнским капиталом. Мы соответствующий вопрос сегодня рассмотрим. Время реагирования ведомств на запросы граждан по маткапиталу уменьшится вдвое — с 10 до 5 рабочих дней", — сказал он. Премьер отметил, что благодаря этому родители смогут быстрее воспользоваться государственной поддержкой и решить свои первоочередные задачи. Средства маткапитала семьи могут направить не только на улучшение жилищных условий, но и оплатить образование для детей, вложить в накопительную часть пенсии матери или направить на другие цели, определенные законом, напомнил премьер.
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россия, михаил мишустин
РОССИЯ, Михаил Мишустин
15:08 23.01.2025
 
В России сократят срок обработки заявлений на распоряжение маткапиталом

Мишустин: обработку заявлений на распоряжение маткапиталом сократят до 5 дней

© Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛавандовые поля в Крыму
Лавандовые поля в Крыму
© Константин Михальчевский
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МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Время обработки заявлений об использовании средств материнского капитала сократится с 10 до 5 рабочих дней. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Кабмин рассмотрит соответствующий законопроект в ходе заседания в четверг.
По словам Мишустина, для осуществления собственных планов семьи должны оперативно получать финансы.
"Для этого важно сократить сроки обработки заявлений на распоряжение материнским капиталом. Мы соответствующий вопрос сегодня рассмотрим. Время реагирования ведомств на запросы граждан по маткапиталу уменьшится вдвое — с 10 до 5 рабочих дней", — сказал он.
Премьер отметил, что благодаря этому родители смогут быстрее воспользоваться государственной поддержкой и решить свои первоочередные задачи. Средства маткапитала семьи могут направить не только на улучшение жилищных условий, но и оплатить образование для детей, вложить в накопительную часть пенсии матери или направить на другие цели, определенные законом, напомнил премьер.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
В Госдуму внесли проект о повышении выплаты остатка маткапитала
16 января, 10:44
 
РОССИЯМихаил Мишустин
 
 
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