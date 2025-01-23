https://1prime.ru/20250123/zelenskiy-854390819.html
Зеленскому сообщили плохие новости после его слов в Давосе
Зеленскому сообщили плохие новости после его слов в Давосе - 23.01.2025, ПРАЙМ
Зеленскому сообщили плохие новости после его слов в Давосе
Возможность отправки 200 тысяч западных солдат на Украину, о которой глава киевского режима Владимир Зеленский упомянул в рамках экономического форума в Давосе, | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T09:40+0300
2025-01-23T09:40+0300
2025-01-23T09:40+0300
политика
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Возможность отправки 200 тысяч западных солдат на Украину, о которой глава киевского режима Владимир Зеленский упомянул в рамках экономического форума в Давосе, нереалистична, передает издание Financial Times."Насколько реалистично это число Зеленского? Ни в какой степени", — заметили авторы материала.Отмечается, что это количество превышает численность войск, участвовавших в высадке в Нормандии во время Второй мировой войны. Наблюдатели также отмечают, что сама отправка западных войск в Украину маловероятна.Издание Reuters ранее сообщало, что большинство советников президента США Дональда Трампа поддерживают идею создания демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими войсками на Украине. Они также поддерживают идею "замораживания" текущей линии фронта.
https://1prime.ru/20250123/voennye-854390358.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_cabcda358b025ca2c619112fff9705c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Зеленскому сообщили плохие новости после его слов в Давосе
Financial Times: отправка 200 тысяч западных солдат на Украину невозможна
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ.
Возможность отправки 200 тысяч западных солдат на Украину, о которой глава киевского режима Владимир Зеленский упомянул в рамках экономического форума в Давосе, нереалистична, передает издание Financial Times
.
"Насколько реалистично это число Зеленского? Ни в какой степени", — заметили авторы материала.
Отмечается, что это количество превышает численность войск, участвовавших в высадке в Нормандии во время Второй мировой войны. Наблюдатели также отмечают, что сама отправка западных войск в Украину маловероятна.
Издание Reuters ранее сообщало, что большинство советников президента США Дональда Трампа поддерживают идею создания демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими войсками на Украине. Они также поддерживают идею "замораживания" текущей линии фронта.
FT: в Киеве ожидают, что союзники смогут отправить им 50 тысяч военных