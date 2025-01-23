https://1prime.ru/20250123/zelenskiy-854390819.html

Зеленскому сообщили плохие новости после его слов в Давосе

Зеленскому сообщили плохие новости после его слов в Давосе - 23.01.2025, ПРАЙМ

Зеленскому сообщили плохие новости после его слов в Давосе

Возможность отправки 200 тысяч западных солдат на Украину, о которой глава киевского режима Владимир Зеленский упомянул в рамках экономического форума в Давосе, | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T09:40+0300

2025-01-23T09:40+0300

2025-01-23T09:40+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Возможность отправки 200 тысяч западных солдат на Украину, о которой глава киевского режима Владимир Зеленский упомянул в рамках экономического форума в Давосе, нереалистична, передает издание Financial Times."Насколько реалистично это число Зеленского? Ни в какой степени", — заметили авторы материала.Отмечается, что это количество превышает численность войск, участвовавших в высадке в Нормандии во время Второй мировой войны. Наблюдатели также отмечают, что сама отправка западных войск в Украину маловероятна.Издание Reuters ранее сообщало, что большинство советников президента США Дональда Трампа поддерживают идею создания демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими войсками на Украине. Они также поддерживают идею "замораживания" текущей линии фронта.

https://1prime.ru/20250123/voennye-854390358.html

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украина, владимир зеленский