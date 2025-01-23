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Во Франции отреагировали на дерзкий план Зеленского против России - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Во Франции отреагировали на дерзкий план Зеленского против России
Во Франции отреагировали на дерзкий план Зеленского против России - 23.01.2025, ПРАЙМ
Во Франции отреагировали на дерзкий план Зеленского против России
Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на заявления Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе об отправке западных солдат на... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T11:51+0300
2025-01-23T11:51+0300
политика
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на заявления Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе об отправке западных солдат на Украину."Никаких солдат этому (дрянному) комику. Пускай разбирается с последствиями допущенных при кастинге ошибок", — омтетил один из пользователей с ником KYC.Другие комментаторы заметили, что дети не будут проливать кровь за Зеленского. Один из пользователей задался вопросом о том, кто заставит Зеленского замолчать и почему позволяем ему говорить такие глупости.Читаатели подчеркнули, что даже украинцы не желают защищать Зеленского, а теперь по какой-то причине этим должны заняться французы.
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россия, украина, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
11:51 23.01.2025
 
Во Франции отреагировали на дерзкий план Зеленского против России

Читатели Figaro отреагировали на дерзкий план Зеленского против России

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на заявления Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе об отправке западных солдат на Украину.
"Никаких солдат этому (дрянному) комику. Пускай разбирается с последствиями допущенных при кастинге ошибок", — омтетил один из пользователей с ником KYC.
Другие комментаторы заметили, что дети не будут проливать кровь за Зеленского. Один из пользователей задался вопросом о том, кто заставит Зеленского замолчать и почему позволяем ему говорить такие глупости.
Читаатели подчеркнули, что даже украинцы не желают защищать Зеленского, а теперь по какой-то причине этим должны заняться французы.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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