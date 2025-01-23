https://1prime.ru/20250123/zelenskiy-854394402.html

Во Франции отреагировали на дерзкий план Зеленского против России

Во Франции отреагировали на дерзкий план Зеленского против России - 23.01.2025, ПРАЙМ

Во Франции отреагировали на дерзкий план Зеленского против России

Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на заявления Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе об отправке западных солдат на... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T11:51+0300

2025-01-23T11:51+0300

2025-01-23T11:51+0300

политика

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на заявления Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе об отправке западных солдат на Украину."Никаких солдат этому (дрянному) комику. Пускай разбирается с последствиями допущенных при кастинге ошибок", — омтетил один из пользователей с ником KYC.Другие комментаторы заметили, что дети не будут проливать кровь за Зеленского. Один из пользователей задался вопросом о том, кто заставит Зеленского замолчать и почему позволяем ему говорить такие глупости.Читаатели подчеркнули, что даже украинцы не желают защищать Зеленского, а теперь по какой-то причине этим должны заняться французы.

https://1prime.ru/20250123/gosduma-854391264.html

украина

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россия, украина, владимир зеленский