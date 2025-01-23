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"В Европе такого не было". В Финляндии дерзко высказались о Зеленском

"В Европе такого не было". В Финляндии дерзко высказались о Зеленском - 23.01.2025, ПРАЙМ

"В Европе такого не было". В Финляндии дерзко высказались о Зеленском

Зеленский создал самый страшный режим со времен Второй мировой войны. Такое мнение в социальной сети Х выразил профессор Хельсинкского университета Туомас... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T16:26+0300

2025-01-23T16:26+0300

2025-01-23T16:26+0300

политика

запад

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский создал самый страшный режим со времен Второй мировой войны. Такое мнение в социальной сети Х выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен."Я не думаю, что с 1945 года в Европе был такой зловещий и коррумпированный режим, как созданный Зеленским", — отметил он.В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский признал, что на Украине продолжается коррупция, но ведется борьба с ней. Однако дважды депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский украл больше денег, чем все предыдущие президенты Украины.По словам Дмитрука, офис Зеленского ежемесячно получает миллионы долларов от каждого государственного учреждения, включая 10-15 миллионов долларов в месяц от Одесской области и доходы ТЦК от двух до четырех миллиардов долларов в год.

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запад, украина, владимир зеленский