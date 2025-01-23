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Путин поручил АП оценить ситуацию с жильем для пострадавших от паводков - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Путин поручил АП оценить ситуацию с жильем для пострадавших от паводков
Путин поручил АП оценить ситуацию с жильем для пострадавших от паводков - 23.01.2025, ПРАЙМ
Путин поручил АП оценить ситуацию с жильем для пострадавших от паводков
Президент России Владимир Путин дал поручение администрации президента (АП) при поддержке Генеральной прокуратуры дать оценку ситуации с предоставлением жилья... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T18:03+0300
2025-01-23T18:04+0300
владимир путин
жилье
наводнение
оренбургская область
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручение администрации президента (АП) при поддержке Генеральной прокуратуры дать оценку ситуации с предоставлением жилья пострадавшим от весенних паводков, в том числе в Оренбургской области. Путин проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. В ходе совещания глава государства заслушал доклады руководителя Минстроя РФ Ирека Файзуллина и губернатора Оренбургской области Дениса Паслера о ситуации с обеспечением жильем граждан, которые пострадали от весенних паводков в 2024 году. "Подготовьте соответствующее поручение за моей подписью контрольному управлению президента. При поддержке Генеральной прокуратуры РФ попрошу провести соответствующую проверку, как идет работа по этому направлению, по вопросу, который мы сейчас обсуждали (о предоставлении жилья пострадавшим от паводков - ред.). Доложить мне их видение того, что там реально происходит в жизни", - отметил глава государства после докладов Паслера и Файзуллина. Президент попросил их отнестись к его поручению с пониманием. "Хочу, чтобы и Ирек Энварович (Файзуллин), и губернатор отнеслись к этому с пониманием. Дело не в каком-то недоверии. Дело в том, что информация должна поступать из разных источников. Я хочу увидеть оценку со стороны контрольного управления и Генпрокуратуры", - сказал Путин. В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Проводилась массовая эвакуация жителей ряда поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.
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владимир путин, жилье, наводнение, оренбургская область
Владимир Путин, жилье, наводнение, Оренбургская область
18:03 23.01.2025 (обновлено: 18:04 23.01.2025)
 
Путин поручил АП оценить ситуацию с жильем для пострадавших от паводков

Путин попросил АП и Генпрокуратуру оценить ситуацию с жильем для пострадавших от паводков

© РИА Новости . Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкВода уходит из Орска после пика паводка
Вода уходит из Орска после пика паводка - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Сергей Никифоров
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручение администрации президента (АП) при поддержке Генеральной прокуратуры дать оценку ситуации с предоставлением жилья пострадавшим от весенних паводков, в том числе в Оренбургской области.
Путин проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. В ходе совещания глава государства заслушал доклады руководителя Минстроя РФ Ирека Файзуллина и губернатора Оренбургской области Дениса Паслера о ситуации с обеспечением жильем граждан, которые пострадали от весенних паводков в 2024 году.
"Подготовьте соответствующее поручение за моей подписью контрольному управлению президента. При поддержке Генеральной прокуратуры РФ попрошу провести соответствующую проверку, как идет работа по этому направлению, по вопросу, который мы сейчас обсуждали (о предоставлении жилья пострадавшим от паводков - ред.). Доложить мне их видение того, что там реально происходит в жизни", - отметил глава государства после докладов Паслера и Файзуллина.
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Президент попросил их отнестись к его поручению с пониманием.
"Хочу, чтобы и Ирек Энварович (Файзуллин), и губернатор отнеслись к этому с пониманием. Дело не в каком-то недоверии. Дело в том, что информация должна поступать из разных источников. Я хочу увидеть оценку со стороны контрольного управления и Генпрокуратуры", - сказал Путин.
В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Проводилась массовая эвакуация жителей ряда поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.
 
Владимир ПутинжильенаводнениеОренбургская область
 
 
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