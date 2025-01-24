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Афганистан попросил Татарстан помочь с организацией выставочного павильона

Афганистан попросил Татарстан помочь с организацией выставочного павильона - 24.01.2025, ПРАЙМ

Афганистан попросил Татарстан помочь с организацией выставочного павильона

Афганистан обратился с просьбой к властям Татарстана помочь в организации выставочного павильона на полях экономического форума KazanForum в мае, где... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T06:42+0300

2025-01-24T06:42+0300

2025-01-24T06:42+0300

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Афганистан обратился с просьбой к властям Татарстана помочь в организации выставочного павильона на полях экономического форума KazanForum в мае, где правительство талибов (под санкциями ООН за террористическую деятельность) планирует принять участие на высоком уровне, следует из письма и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Мы хотели бы организовать выставочный павильон в хорошем месте и наилучшим образом, чтобы представить продукцию наших ведущих бизнесменов", - говорится в письме, направленном главе Татарстана Рустаму Минниханову. Министр также отметил готовность Кабула стать партнером форума и принять в нем участие на самом высоком уровне. Руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин подтвердил РИА Новости отправку письма. Он сообщил, что уже более 60 компании готовы принять участие в выставке и продемонстрировать свои товары: сухофрукты и орехи, ювелирные изделия, текстиль, ковры, косметику, бытовую химию, продукты питания. Ранее он говорил РИА Новости, что Кабул на предстоящем форуме в Казани хочет подписать с российской стороной договор о транзите 50 миллионов кубометров сжиженного природного газа через территорию Афганистана. У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан" (под санкциями ООН за террористическую деятельность). Афганские представители после этого неоднократно посещали РФ. В частности делегация талибов участвовала во встречах "московского формата" по ситуации в Афганистане, а также в предыдущих форумах KazanForum. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом российская сторона говорила о планах исключить движение из списка террористических организаций, что позволит развивать взаимодействие с Кабулом. На этом фоне в конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении по решению суда механизма временного приостановления запрета деятельности террористической организации.

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бизнес, мировая экономика, афганистан, казань, рф, рустам минниханов, владимир путин, оон