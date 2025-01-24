https://1prime.ru/20250124/aid-854445276.html
США приостановили оказание зарубежной помощи, включая Украине
США приостановили оказание зарубежной помощи, включая Украине - 24.01.2025, ПРАЙМ
США приостановили оказание зарубежной помощи, включая Украине
Государственный секретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. По данным... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T23:41+0300
2025-01-24T23:41+0300
2025-01-24T23:41+0300
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ВАШИНГТОН, 24 янв – ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. По данным издания Politico, речь может идти и о военной поддержке Украины.Директиву направили всем дипломатическим и консульским учреждениям США. Согласно документу, сотрудники обязаны издавать распоряжения о "прекращении работ" по большинству действующих грантов на иностранную помощь."Приказ касается почти всех существующих программ, за исключением Израиля и Египта", — говорится в документе.Источники Politico утверждают, что директива затрагивает поддержку ключевых союзников США, включая Украину, Иорданию и Тайвань.Речь идет о том, что решения о продолжении, корректировке или прекращении программ последуют после их пересмотра, чем займется лично госсекретарь.Это распоряжение вызвало шок среди дипломатов. Один из чиновников в беседе с изданием заявил, что Госдеп "буквально взорвал" все программы.Указ, предусматривающий приостановку на 90 дней предоставления другим странам помощи, подписал президент Дональд Трамп после вступления в должность.
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сша, украина, вашингтон, politico
США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Politico
США приостановили оказание зарубежной помощи, включая Украине
Politico: госсекретарь США Рубио приостановил зарубежную помощь, включая Украине
ВАШИНГТОН, 24 янв – ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. По данным издания Politico, речь может идти и о военной поддержке Украины.
Директиву направили всем дипломатическим и консульским учреждениям США. Согласно документу, сотрудники обязаны издавать распоряжения о "прекращении работ" по большинству действующих грантов на иностранную помощь.
"Приказ касается почти всех существующих программ, за исключением Израиля и Египта", — говорится в документе.
Источники Politico утверждают, что директива затрагивает поддержку ключевых союзников США, включая Украину, Иорданию и Тайвань.
Речь идет о том, что решения о продолжении, корректировке или прекращении программ последуют после их пересмотра, чем займется лично госсекретарь.
Это распоряжение вызвало шок среди дипломатов. Один из чиновников в беседе с изданием заявил, что Госдеп "буквально взорвал" все программы.
Указ, предусматривающий приостановку на 90 дней предоставления другим странам помощи, подписал президент Дональд Трамп после вступления в должность.
"Вызов для Украины". В Раде забеспокоились из-за одного решения Трампа