https://1prime.ru/20250124/aid-854445276.html

США приостановили оказание зарубежной помощи, включая Украине

США приостановили оказание зарубежной помощи, включая Украине - 24.01.2025, ПРАЙМ

США приостановили оказание зарубежной помощи, включая Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. По данным... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T23:41+0300

2025-01-24T23:41+0300

2025-01-24T23:41+0300

сша

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ВАШИНГТОН, 24 янв – ПРАЙМ. Государственный секретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. По данным издания Politico, речь может идти и о военной поддержке Украины.Директиву направили всем дипломатическим и консульским учреждениям США. Согласно документу, сотрудники обязаны издавать распоряжения о "прекращении работ" по большинству действующих грантов на иностранную помощь."Приказ касается почти всех существующих программ, за исключением Израиля и Египта", — говорится в документе.Источники Politico утверждают, что директива затрагивает поддержку ключевых союзников США, включая Украину, Иорданию и Тайвань.Речь идет о том, что решения о продолжении, корректировке или прекращении программ последуют после их пересмотра, чем займется лично госсекретарь.Это распоряжение вызвало шок среди дипломатов. Один из чиновников в беседе с изданием заявил, что Госдеп "буквально взорвал" все программы.Указ, предусматривающий приостановку на 90 дней предоставления другим странам помощи, подписал президент Дональд Трамп после вступления в должность.

https://1prime.ru/20250121/rada-854345267.html

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сша, украина, вашингтон, politico