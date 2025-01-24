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Десятки человек пострадали при аварийной посадки самолета в Нигерии
Десятки человек пострадали при аварийной посадки самолета в Нигерии - 24.01.2025, ПРАЙМ
Десятки человек пострадали при аварийной посадки самолета в Нигерии
Не менее 38 человек пострадали в результате аварийной посадки самолета в аэропорту нигерийского Лагоса, сообщило местное издание Sun. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T23:49+0300
2025-01-24T23:49+0300
2025-01-24T23:49+0300
нигерия
авиакатастрофа
авиапроисшествие
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Не менее 38 человек пострадали в результате аварийной посадки самолета в аэропорту нигерийского Лагоса, сообщило местное издание Sun."Четыре пассажира и два члена экипажа серьезно пострадали, еще 27 пассажиров и пять членов экипажа получили легкие травмы", — говорится в публикации.Издание ссылается на директора по связям с общественностью и защите прав потребителей Федерального управления аэропортов Нигерии Обиагели Ораха.По данным Sun, борт направлялся из Лагоса в Вашингтон, но из-за технических проблем экипаж на середине маршрута принял решение вернуться в аэропорт вылета.
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нигерия, авиакатастрофа, авиапроисшествие
Нигерия, авиакатастрофа, АВИАПРОИСШЕСТВИЕ
Десятки человек пострадали при аварийной посадки самолета в Нигерии
В Нигерии 38 человек пострадали при аварийной посадке самолета
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Не менее 38 человек пострадали в результате аварийной посадки самолета в аэропорту нигерийского Лагоса, сообщило местное издание Sun.
"Четыре пассажира и два члена экипажа серьезно пострадали, еще 27 пассажиров и пять членов экипажа получили легкие травмы", — говорится в публикации.
Издание ссылается на директора по связям с общественностью и защите прав потребителей Федерального управления аэропортов Нигерии Обиагели Ораха.
По данным Sun, борт направлялся из Лагоса в Вашингтон, но из-за технических проблем экипаж на середине маршрута принял решение вернуться в аэропорт вылета.