https://1prime.ru/20250124/aircrash-854445440.html

Десятки человек пострадали при аварийной посадки самолета в Нигерии

Десятки человек пострадали при аварийной посадки самолета в Нигерии - 24.01.2025, ПРАЙМ

Десятки человек пострадали при аварийной посадки самолета в Нигерии

Не менее 38 человек пострадали в результате аварийной посадки самолета в аэропорту нигерийского Лагоса, сообщило местное издание Sun. | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T23:49+0300

2025-01-24T23:49+0300

2025-01-24T23:49+0300

нигерия

авиакатастрофа

авиапроисшествие

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846072502_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f17df45646e2dfa8c1a0985d3588ed92.jpg

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Не менее 38 человек пострадали в результате аварийной посадки самолета в аэропорту нигерийского Лагоса, сообщило местное издание Sun."Четыре пассажира и два члена экипажа серьезно пострадали, еще 27 пассажиров и пять членов экипажа получили легкие травмы", — говорится в публикации.Издание ссылается на директора по связям с общественностью и защите прав потребителей Федерального управления аэропортов Нигерии Обиагели Ораха.По данным Sun, борт направлялся из Лагоса в Вашингтон, но из-за технических проблем экипаж на середине маршрута принял решение вернуться в аэропорт вылета.

нигерия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нигерия, авиакатастрофа, авиапроисшествие