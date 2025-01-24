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Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Распадской"
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Распадской" - 24.01.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Распадской"
Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций угольной компании "Распадская", следует из сообщения... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T11:54+0300
2025-01-24T11:54+0300
2025-01-24T11:54+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций угольной компании "Распадская", следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 24.01.2025, 11.26 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 332,2) и диапазона оценки рыночных рисков (до 355,418 руб., эквивалентно ставке 25,5%) ценной бумаги RASP (Распадская)", - говорится в сообщении. К 11.32 мск акции "Распадской" росли на 4,32%, до 314 рублей. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Распадской"
Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Распадской"
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций угольной компании "Распадская", следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 24.01.2025, 11.26 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 332,2) и диапазона оценки рыночных рисков (до 355,418 руб., эквивалентно ставке 25,5%) ценной бумаги RASP (Распадская)", - говорится в сообщении.
К 11.32 мск акции "Распадской" росли на 4,32%, до 314 рублей.
Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.
При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
Российский рынок акций растет на старте торгов