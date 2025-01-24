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В Курске суд арестовал нового фигуранта дела о защитных сооружениях - 24.01.2025, ПРАЙМ
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В Курске суд арестовал нового фигуранта дела о защитных сооружениях
В Курске суд арестовал нового фигуранта дела о защитных сооружениях - 24.01.2025, ПРАЙМ
В Курске суд арестовал нового фигуранта дела о защитных сооружениях
Ленинский районный суд Курска арестовал директора одной из местных компаний Дениса Федорова, который проходит обвиняемым по делу о хищениях на строительстве... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T20:16+0300
2025-01-24T20:16+0300
курск
суд
уголовное дело
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КУРСК, 24 янв — ПРАЙМ. Ленинский районный суд Курска арестовал директора одной из местных компаний Дениса Федорова, который проходит обвиняемым по делу о хищениях на строительстве защитных сооружений, сообщили в объединенной судебной системе Курской области. "По версии следствия, Федоров, являясь директором ООО "Торговый дом Курск" &lt;...&gt; в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение денежных средств, выделенных на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений на территории Курской области, в сумме более 43,5 миллиона рублей", — сообщили в пресс-службе судов.Федорова отправили в СИЗО на два месяца.Также ранее суд арестовал гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина и его бывшего заместителя Игоря Грабина. По данным МВД, эта структура была генподрядчиком при возведении фортификационных сооружений в регионе.По данным прокуратуры, Грабин заключил договор и оплатил фирме работы по возведению фортификационных сооружений на приграничной территории региона, которые были фактически уже выполнены, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств в размере более 173 миллионов рублей.
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курск, суд, уголовное дело
КУРСК, суд, уголовное дело
20:16 24.01.2025
 
В Курске суд арестовал нового фигуранта дела о защитных сооружениях

Суд Курска арестовал третьего обвиняемого по делу о фортификационных сооружениях

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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КУРСК, 24 янв — ПРАЙМ. Ленинский районный суд Курска арестовал директора одной из местных компаний Дениса Федорова, который проходит обвиняемым по делу о хищениях на строительстве защитных сооружений, сообщили в объединенной судебной системе Курской области.
"По версии следствия, Федоров, являясь директором ООО "Торговый дом Курск" <...> в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение денежных средств, выделенных на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений на территории Курской области, в сумме более 43,5 миллиона рублей", — сообщили в пресс-службе судов.
Федорова отправили в СИЗО на два месяца.
Также ранее суд арестовал гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина и его бывшего заместителя Игоря Грабина. По данным МВД, эта структура была генподрядчиком при возведении фортификационных сооружений в регионе.
По данным прокуратуры, Грабин заключил договор и оплатил фирме работы по возведению фортификационных сооружений на приграничной территории региона, которые были фактически уже выполнены, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств в размере более 173 миллионов рублей.
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