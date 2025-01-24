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Аргентина временно снизит фискальную нагрузку на экспорт зерна - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Аргентина временно снизит фискальную нагрузку на экспорт зерна
Аргентина временно снизит фискальную нагрузку на экспорт зерна - 24.01.2025, ПРАЙМ
Аргентина временно снизит фискальную нагрузку на экспорт зерна
Власти Аргентины временно, до конца июня, снизят фискальную нагрузку на экспорт зерна, сообщил журналистам министр экономики Луис Капуто. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T01:02+0300
2025-01-24T01:02+0300
экономика
сельское хозяйство
мировая экономика
буэнос-айрес
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 янв - ПРАЙМ. Власти Аргентины временно, до конца июня, снизят фискальную нагрузку на экспорт зерна, сообщил журналистам министр экономики Луис Капуто. "В сельском хозяйстве сложилась особая ситуация из-за засухи и снижения цен на биржевые товары, поэтому будут временно снижены удержания на основные культуры, такие как соя, фасоль, масло, мука, пшеница, ячмень, сорго, кукуруза и подсолнечник с понедельника (27 января) и до конца июня", - отметил министр. Капуто подчеркнул, что хотел бы снизить издержки экспортеров навсегда, однако пока на это нет средств. В частности, удержания по сое сократятся с 33% до 26%, по пшенице - с 12% до 9,5% Капуто сообщил, что о снижении издержек правительство просил бизнес. Работа велась в течение последних месяцев.
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сельское хозяйство, мировая экономика, буэнос-айрес, аргентина
Экономика, Сельское хозяйство, Мировая экономика, БУЭНОС-АЙРЕС, АРГЕНТИНА
01:02 24.01.2025
 
Аргентина временно снизит фискальную нагрузку на экспорт зерна

Власти Аргентины временно снизят фискальную нагрузку на экспорт зерна до конца июня

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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 янв - ПРАЙМ. Власти Аргентины временно, до конца июня, снизят фискальную нагрузку на экспорт зерна, сообщил журналистам министр экономики Луис Капуто.
"В сельском хозяйстве сложилась особая ситуация из-за засухи и снижения цен на биржевые товары, поэтому будут временно снижены удержания на основные культуры, такие как соя, фасоль, масло, мука, пшеница, ячмень, сорго, кукуруза и подсолнечник с понедельника (27 января) и до конца июня", - отметил министр.
Капуто подчеркнул, что хотел бы снизить издержки экспортеров навсегда, однако пока на это нет средств.
В частности, удержания по сое сократятся с 33% до 26%, по пшенице - с 12% до 9,5%
Капуто сообщил, что о снижении издержек правительство просил бизнес. Работа велась в течение последних месяцев.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоМировая экономикаБУЭНОС-АЙРЕСАРГЕНТИНА
 
 
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