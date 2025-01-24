https://1prime.ru/20250124/argentina-854416452.html

Аргентина временно снизит фискальную нагрузку на экспорт зерна

Аргентина временно снизит фискальную нагрузку на экспорт зерна - 24.01.2025, ПРАЙМ

Аргентина временно снизит фискальную нагрузку на экспорт зерна

Власти Аргентины временно, до конца июня, снизят фискальную нагрузку на экспорт зерна, сообщил журналистам министр экономики Луис Капуто. | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T01:02+0300

2025-01-24T01:02+0300

2025-01-24T01:02+0300

экономика

сельское хозяйство

мировая экономика

буэнос-айрес

аргентина

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854416452.jpg?1737669764

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 янв - ПРАЙМ. Власти Аргентины временно, до конца июня, снизят фискальную нагрузку на экспорт зерна, сообщил журналистам министр экономики Луис Капуто. "В сельском хозяйстве сложилась особая ситуация из-за засухи и снижения цен на биржевые товары, поэтому будут временно снижены удержания на основные культуры, такие как соя, фасоль, масло, мука, пшеница, ячмень, сорго, кукуруза и подсолнечник с понедельника (27 января) и до конца июня", - отметил министр. Капуто подчеркнул, что хотел бы снизить издержки экспортеров навсегда, однако пока на это нет средств. В частности, удержания по сое сократятся с 33% до 26%, по пшенице - с 12% до 9,5% Капуто сообщил, что о снижении издержек правительство просил бизнес. Работа велась в течение последних месяцев.

буэнос-айрес

аргентина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, мировая экономика, буэнос-айрес, аргентина