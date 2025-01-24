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Украинские БПЛА атаковали брянский завод "Группа Кремний Эл" - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Украинские БПЛА атаковали брянский завод "Группа Кремний Эл"
Украинские БПЛА атаковали брянский завод "Группа Кремний Эл" - 24.01.2025, ПРАЙМ
Украинские БПЛА атаковали брянский завод "Группа Кремний Эл"
Брянский завод "Кремний Эл", одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России, был атакован шестью беспилотниками в ночь на 24 января, что привело к... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T10:58+0300
2025-01-24T10:58+0300
происшествия
россия
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Брянский завод "Кремний Эл", одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России, был атакован шестью беспилотниками в ночь на 24 января, что привело к повреждению помещений, склада готовой продукции и нарушению производственных цепочек, сообщила пресс-служба предприятия."Украинские националисты не прекращают попыток дестабилизировать работу брянского предприятия микроэлектроники АО "Группа Кремний Эл", - сказано в сообщении.Отмечается, что были также повреждены объекты специального электроснабжения и нарушены технологические процессы производства. Деятельность предприятия была приостановлена, но пострадавших нет.Ранее Минобороны России сообщило о уничтожении 121 украинского БПЛА за одну ночь, включая 37 над территорией Брянской области.
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россия
Происшествия, РОССИЯ
10:58 24.01.2025
 
Украинские БПЛА атаковали брянский завод "Группа Кремний Эл"

Шесть украинских БПЛА атаковали брянский завод "Группа Кремний Эл"

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБПЛА "Орлан-30"
БПЛА Орлан-30 - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Брянский завод "Кремний Эл", одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России, был атакован шестью беспилотниками в ночь на 24 января, что привело к повреждению помещений, склада готовой продукции и нарушению производственных цепочек, сообщила пресс-служба предприятия.
"Украинские националисты не прекращают попыток дестабилизировать работу брянского предприятия микроэлектроники АО "Группа Кремний Эл", - сказано в сообщении.
Отмечается, что были также повреждены объекты специального электроснабжения и нарушены технологические процессы производства. Деятельность предприятия была приостановлена, но пострадавших нет.
Ранее Минобороны России сообщило о уничтожении 121 украинского БПЛА за одну ночь, включая 37 над территорией Брянской области.
*Военнослужащий во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
Над 13 регионами России за ночь сбили 121 украинский беспилотник
09:01
 
ПроисшествияРОССИЯ
 
 
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