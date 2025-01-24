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Путин наградил многодетных матерей - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Путин наградил многодетных матерей
Путин наградил многодетных матерей - 24.01.2025, ПРАЙМ
Путин наградил многодетных матерей
Владимир Путин присвоил звания "Мать-героиня" многодетным матерям из четырех регионов России. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T21:26+0300
2025-01-24T21:26+0300
владимир путин
семья
госнаграда
мать-героиня
общество
москва
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Владимир Путин присвоил звания "Мать-героиня" многодетным матерям из четырех регионов России."За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Бабайловой Любови Михайловне, Удмуртская Республика, Багдасарян Карине Геворговне, Владимирская область, Борисовой Валентине Николаевне, Воронежская область, Хамхоевой Марьям Хажбикаровне, Республика Ингушетия", — говорится в президентском указе.Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.В конце декабря президент, выступая на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в России, поручил распространить на россиянок со званием "Мать-героиня" все социальные гарантии, положенные Героям труда.
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владимир путин, семья, госнаграда, мать-героиня, общество , москва
Владимир Путин, семья, госнаграда, Мать-героиня, Общество , МОСКВА
21:26 24.01.2025
 
Путин наградил многодетных матерей

Путин отметил госнаградами многодетных матерей из четырех регионов России

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЦеремония вручения Государственных премий РФ
Церемония вручения Государственных премий РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Владимир Путин присвоил звания "Мать-героиня" многодетным матерям из четырех регионов России.
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Бабайловой Любови Михайловне, Удмуртская Республика, Багдасарян Карине Геворговне, Владимирская область, Борисовой Валентине Николаевне, Воронежская область, Хамхоевой Марьям Хажбикаровне, Республика Ингушетия", — говорится в президентском указе.
Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.
В конце декабря президент, выступая на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в России, поручил распространить на россиянок со званием "Мать-героиня" все социальные гарантии, положенные Героям труда.
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Вчера, 15:18
 
Владимир ПутинсемьягоснаградаМать-героиняОбществоМОСКВА
 
 
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