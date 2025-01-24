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Путин наградил многодетных матерей

Путин наградил многодетных матерей - 24.01.2025, ПРАЙМ

Путин наградил многодетных матерей

Владимир Путин присвоил звания "Мать-героиня" многодетным матерям из четырех регионов России. | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T21:26+0300

2025-01-24T21:26+0300

2025-01-24T21:26+0300

владимир путин

семья

госнаграда

мать-героиня

общество

москва

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Владимир Путин присвоил звания "Мать-героиня" многодетным матерям из четырех регионов России."За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Бабайловой Любови Михайловне, Удмуртская Республика, Багдасарян Карине Геворговне, Владимирская область, Борисовой Валентине Николаевне, Воронежская область, Хамхоевой Марьям Хажбикаровне, Республика Ингушетия", — говорится в президентском указе.Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.В конце декабря президент, выступая на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в России, поручил распространить на россиянок со званием "Мать-героиня" все социальные гарантии, положенные Героям труда.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, семья, госнаграда, мать-героиня, общество , москва