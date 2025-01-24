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МИД: Россия сделает все для защиты ее интересов в Балтийском море
МИД: Россия сделает все для защиты ее интересов в Балтийском море - 24.01.2025, ПРАЙМ
МИД: Россия сделает все для защиты ее интересов в Балтийском море
Российская Федерация не позволит НАТО превратить Балтийское море в свое "внутреннее озеро", заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко в беседе... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T11:37+0300
2025-01-24T11:37+0300
2025-01-24T11:37+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Российская Федерация не позволит НАТО превратить Балтийское море в свое "внутреннее озеро", заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с телеканалом "Россия 24".По словам Грушко, использование термина "контроль" свидетельствует о стремлении НАТО установить контроль над этим регионом."Мы сделаем все необходимое для того, чтобы наши интересы - речь идет и об акватории, и в целом о регионе Балтийского моря - были надежно защищены, ограждены. Это касается военной составляющей", - резюмировал дипломат.По словам дипломата, российская сторона обладает достаточным количеством средств для защиты своей безопасности при любом раскладе.
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Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Балтика
МИД: Россия сделает все для защиты ее интересов в Балтийском море
Грушко: Россия сделает все, чтобы ее интересы в Балтийском море были защищены
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Российская Федерация не позволит НАТО превратить Балтийское море в свое "внутреннее озеро", заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с телеканалом "Россия 24".
По словам Грушко, использование термина "контроль" свидетельствует о стремлении НАТО установить контроль над этим регионом.
"Мы сделаем все необходимое для того, чтобы наши интересы - речь идет и об акватории, и в целом о регионе Балтийского моря - были надежно защищены, ограждены. Это касается военной составляющей", - резюмировал дипломат.
По словам дипломата, российская сторона обладает достаточным количеством средств для защиты своей безопасности при любом раскладе.
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