https://1prime.ru/20250124/baltika-854426792.html

МИД: Россия сделает все для защиты ее интересов в Балтийском море

МИД: Россия сделает все для защиты ее интересов в Балтийском море - 24.01.2025, ПРАЙМ

МИД: Россия сделает все для защиты ее интересов в Балтийском море

Российская Федерация не позволит НАТО превратить Балтийское море в свое "внутреннее озеро", заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко в беседе... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T11:37+0300

2025-01-24T11:37+0300

2025-01-24T11:37+0300

политика

россия

запад

балтика

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Российская Федерация не позволит НАТО превратить Балтийское море в свое "внутреннее озеро", заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с телеканалом "Россия 24".По словам Грушко, использование термина "контроль" свидетельствует о стремлении НАТО установить контроль над этим регионом."Мы сделаем все необходимое для того, чтобы наши интересы - речь идет и об акватории, и в целом о регионе Балтийского моря - были надежно защищены, ограждены. Это касается военной составляющей", - резюмировал дипломат.По словам дипломата, российская сторона обладает достаточным количеством средств для защиты своей безопасности при любом раскладе.

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россия, запад, балтика