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Лут объяснила, почему импорт бананов выгоднее для России

Лут объяснила, почему импорт бананов выгоднее для России - 24.01.2025, ПРАЙМ

Лут объяснила, почему импорт бананов выгоднее для России

В случае, если выращивание бананов будет выгодно отечественным фермерам, импорт этих фруктов может быть заменен. Об этом на форуме "Развитие малого агробизнеса... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T16:44+0300

2025-01-24T16:44+0300

2025-01-24T16:44+0300

экономика

россия

бизнес

сельское хозяйство

оксана лут

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. В случае, если выращивание бананов будет выгодно отечественным фермерам, импорт этих фруктов может быть заменен. Об этом на форуме "Развитие малого агробизнеса в России" заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.По словам Лут, в настоящее время проще и дешевле импортировать бананы, но казахстанские фермеры, например, успешно выращивают бананы из-за высокой стоимости импорта."Пока у нас эти бананы проще и дешевле импортировать. И это нормально, это должна быть там международная кооперация с кем это возможно, нужно это делать", - заметила министр.Экономика и возможность заработка для отечественных производителей являются ключевыми факторами для принятия решения, резюмировала она.

https://1prime.ru/20240305/banany-845968658.html

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россия, бизнес, сельское хозяйство, оксана лут