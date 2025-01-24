Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лут объяснила, почему импорт бананов выгоднее для России - 24.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250124/banany-854435480.html
Лут объяснила, почему импорт бананов выгоднее для России
Лут объяснила, почему импорт бананов выгоднее для России - 24.01.2025, ПРАЙМ
Лут объяснила, почему импорт бананов выгоднее для России
В случае, если выращивание бананов будет выгодно отечественным фермерам, импорт этих фруктов может быть заменен. Об этом на форуме "Развитие малого агробизнеса... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T16:44+0300
2025-01-24T16:44+0300
экономика
россия
бизнес
сельское хозяйство
оксана лут
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121749_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_300788b5c7c64a711c093ed443a9c27b.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. В случае, если выращивание бананов будет выгодно отечественным фермерам, импорт этих фруктов может быть заменен. Об этом на форуме "Развитие малого агробизнеса в России" заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.По словам Лут, в настоящее время проще и дешевле импортировать бананы, но казахстанские фермеры, например, успешно выращивают бананы из-за высокой стоимости импорта."Пока у нас эти бананы проще и дешевле импортировать. И это нормально, это должна быть там международная кооперация с кем это возможно, нужно это делать", - заметила министр.Экономика и возможность заработка для отечественных производителей являются ключевыми факторами для принятия решения, резюмировала она.
https://1prime.ru/20240305/banany-845968658.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121749_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_ffb57a4be07ac2e71ba5f0a5efadfeef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, сельское хозяйство, оксана лут
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Сельское хозяйство, Оксана Лут
16:44 24.01.2025
 
Лут объяснила, почему импорт бананов выгоднее для России

Лут: выращивание бананов на территории России пока экономически невыгодно

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОксана Лут
Оксана Лут - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. В случае, если выращивание бананов будет выгодно отечественным фермерам, импорт этих фруктов может быть заменен. Об этом на форуме "Развитие малого агробизнеса в России" заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.
По словам Лут, в настоящее время проще и дешевле импортировать бананы, но казахстанские фермеры, например, успешно выращивают бананы из-за высокой стоимости импорта.
"Пока у нас эти бананы проще и дешевле импортировать. И это нормально, это должна быть там международная кооперация с кем это возможно, нужно это делать", - заметила министр.
Экономика и возможность заработка для отечественных производителей являются ключевыми факторами для принятия решения, резюмировала она.
Продажа бананов - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
В Латвии запретили российские бананы и кокосы
5 марта 2024, 16:10
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесСельское хозяйствоОксана Лут
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала