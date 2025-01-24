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ЦБ отметил сокращение объема денежной базы России
ЦБ отметил сокращение объема денежной базы России - 24.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил сокращение объема денежной базы России
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 17 января снизилась до 18,559 триллиона рублей с 18,682 триллиона на 10 января, сообщил Банк России. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T11:11+0300
2025-01-24T11:11+0300
2025-01-24T11:12+0300
банк россии
денежная база
финансы
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 17 января снизилась до 18,559 триллиона рублей с 18,682 триллиона на 10 января, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю снизилась на 122,8 миллиарда рублей, или на 0,66%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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денежная база, финансы
Банк России, денежная база, Финансы
ЦБ отметил сокращение объема денежной базы России
ЦБ: денежная база России в узком определении снизилась на 0,66%
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 17 января снизилась до 18,559 триллиона рублей с 18,682 триллиона на 10 января, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю снизилась на 122,8 миллиарда рублей, или на 0,66%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
Цепочка переводов дропами денег занимает лишь несколько минут, сообщил ЦБ