https://1prime.ru/20250124/bespilotniki-854420799.html
Над 13 регионами России за ночь сбили 121 украинский беспилотник
Над 13 регионами России за ночь сбили 121 украинский беспилотник - 24.01.2025, ПРАЙМ
Над 13 регионами России за ночь сбили 121 украинский беспилотник
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат за прошедшую ночь. Об этом говорится в сообщении... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T09:01+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат за прошедшую ночь. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат", — заявили в оборонном ведомстве.Отмечается, что ПВО перехватило и уничтожило 37 беспилотников над Брянской областью, 20 над Рязанской областью, 17 над Курской областью, 17 над Саратовской областью, 7 над Ростовской областью, 6 над Московской областью, 6 над Белгородской областью, 3 над Воронежской областью, 2 над Тульской областью, 2 над Орловской областью, 2 над Липецкой областью, 1 над Республикой Крым и 1 над Москвой.Кроме того, сообщалось, что российская ПВО также уничтожила 3 украинских беспилотных летательных аппарата над Ленинградской областью.
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россия, всу
Происшествия, РОССИЯ, ВСУ
Над 13 регионами России за ночь сбили 121 украинский беспилотник
Минобороны: за ночь средства ПВО сбили 121 беспилотник ВСУ над 13 регионами
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат за прошедшую ночь. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат", — заявили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что ПВО перехватило и уничтожило 37 беспилотников над Брянской областью, 20 над Рязанской областью, 17 над Курской областью, 17 над Саратовской областью, 7 над Ростовской областью, 6 над Московской областью, 6 над Белгородской областью, 3 над Воронежской областью, 2 над Тульской областью, 2 над Орловской областью, 2 над Липецкой областью, 1 над Республикой Крым и 1 над Москвой.
Кроме того, сообщалось, что российская ПВО также уничтожила 3 украинских беспилотных летательных аппарата над Ленинградской областью.
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