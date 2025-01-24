https://1prime.ru/20250124/birzha-854434596.html
Общий оборот Восточной биржи вырос на 59 процентов
Общий оборот Восточной биржи вырос на 59 процентов - 24.01.2025, ПРАЙМ
Общий оборот Восточной биржи вырос на 59 процентов
Восточная биржа в завершившемся году повысила основные показатели работы по сравнению с предыдущим годом, общий объем торгов достиг 28,17 миллиарда рублей,... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T16:18+0300
2025-01-24T16:18+0300
2025-01-24T16:18+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Восточная биржа в завершившемся году повысила основные показатели работы по сравнению с предыдущим годом, общий объем торгов достиг 28,17 миллиарда рублей, превысив аналогичный показатель по итогам предыдущего года на 59%, сообщается в пресс-релизе, сообщается в пресс-релизе площадки. "Восточная биржа в 2024 году повысила основные показатели работы по сравнению с предыдущим годом. Общий объем торгов на Восточной бирже достиг 28,17 миллиарда рублей, превысив аналогичный показатель по итогам предыдущего года на 59% (17,73 миллиарда рублей по итогам 2023 года)", - говорится в сообщении. Согласно пресс-релизу, количество сделок за год составило 4 203, что на 24% выше показателя за предыдущий год (3 388 сделок). В секции "Нефтепродукты и СУГ" за 2024 год объем торгов увеличился на 47% по сравнению с 2023 годом, до 18,53 миллиарда рублей (12,57 миллиарда рублей в 2023 году). При этом уточняется, что в секции "Минеральное сырьё" за 2024 год объём торгов достиг 8,84 миллиарда рублей, что на 88% превосходит показатель предшествовавшего года (в 2023 году 4,7 миллиарда рублей). В секции "Лес и лесоматериалы" объем торгов за 2024 год составил 399,71 миллиона рублей. Прирост составил 58% (253,23 миллиона рублей в 2023 году). Восточная биржа - это бывшая Биржа "Санкт-Петербург", основанная в 1991 году и традиционно специализирующаяся на товарных торгах - нефтью, нефтепродуктами, металлами, продукцией машиностроительного производства и другими товарами.
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россия, биржа
Общий оборот Восточной биржи вырос на 59 процентов
Общий оборот Восточной биржи в 2024 году вырос до 28,17 миллиарда рублей
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Восточная биржа в завершившемся году повысила основные показатели работы по сравнению с предыдущим годом, общий объем торгов достиг 28,17 миллиарда рублей, превысив аналогичный показатель по итогам предыдущего года на 59%, сообщается в пресс-релизе, сообщается в пресс-релизе площадки.
"Восточная биржа в 2024 году повысила основные показатели работы по сравнению с предыдущим годом. Общий объем торгов на Восточной бирже достиг 28,17 миллиарда рублей, превысив аналогичный показатель по итогам предыдущего года на 59% (17,73 миллиарда рублей по итогам 2023 года)", - говорится в сообщении.
Согласно пресс-релизу, количество сделок за год составило 4 203, что на 24% выше показателя за предыдущий год (3 388 сделок). В секции "Нефтепродукты и СУГ" за 2024 год объем торгов увеличился на 47% по сравнению с 2023 годом, до 18,53 миллиарда рублей (12,57 миллиарда рублей в 2023 году).
При этом уточняется, что в секции "Минеральное сырьё" за 2024 год объём торгов достиг 8,84 миллиарда рублей, что на 88% превосходит показатель предшествовавшего года (в 2023 году 4,7 миллиарда рублей). В секции "Лес и лесоматериалы" объем торгов за 2024 год составил 399,71 миллиона рублей. Прирост составил 58% (253,23 миллиона рублей в 2023 году).
Восточная биржа - это бывшая Биржа "Санкт-Петербург", основанная в 1991 году и традиционно специализирующаяся на товарных торгах - нефтью, нефтепродуктами, металлами, продукцией машиностроительного производства и другими товарами.
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