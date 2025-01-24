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Трамп диктует рынкам, биткоин подрастет

Трамп диктует рынкам, биткоин подрастет - 24.01.2025, ПРАЙМ

Трамп диктует рынкам, биткоин подрастет

В четверг, 23 января, по итогам дня торги по парам с долларом и евро закрылись небольшим ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,56%, до 101,22 руб.,... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T08:54+0300

2025-01-24T08:54+0300

2025-01-24T08:54+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. В четверг, 23 января, по итогам дня торги по парам с долларом и евро закрылись небольшим ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,56%, до 101,22 руб., евро/рубль - на 0,78%, до 105,20 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 24 января: доллар - 99,0978 руб., евро - 103,6612 руб. Начало 2025 года ознаменовалось снижением курса доллара на 3,40%, до 99,63 руб. По моему мнению, это временное ослабление доллара связано с платежами экспортеров и осторожным оптимизмом на рынке перед возможными переговорами новой администрации США и Кремлем. Тем не менее, я ожидаю постепенного ослабления рубля до конца первого квартала до 105,50 руб., а при снижении цен на нефть ниже $70 курс может достигнуть 115-125 руб. Курс доллара опускался до 99,95 руб. на фоне подготовки экспортеров к налоговым выплатам. Единый день уплаты налогов назначен на 28 января, когда в бюджет будут перечислены страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. Инфляция в России с 14 по 20 января 2025 года составила 0,25%, что меньше, чем за первую и вторую недели января. Годовая инфляция на 20 января ускорилась до 10,04% с 9,87% на 13 января. Официальный прогноз ЦБ по инфляции на 2025 год составляет 4,5-5,0%, а прогноз Минэкономразвития - 4,5%. Инфляция остается высокой, и участники рынка опять начинают рассматривать сценарий повышения ключевой ставки на заседании 14 февраля. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости быстрого достижения соглашения с Россией по злободневным вопросам, угрожая в противном случае ввести высокие налоги, пошлины и санкции на российский экспорт в США. Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о намерении обратиться к Саудовской Аравии и странам ОПЕК с просьбой снизить цены на нефть. Это произошло во время его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. Такое заявление создает дополнительную неопределенность на рынке и оказывает давление на стоимость нефти. По итогам дня баррель Brent подешевел на 0,89%, до $78,29. Управление энергетической информации США опубликовало еженедельный отчет, согласно которому запасы сырой нефти в стране за неделю, закончившуюся 17 января, сократились на 1,017 млн баррелей против прогноза на снижение на 2,1 млн баррелей. Трамп также объявил о национальной энергетической чрезвычайной ситуации, что позволяет ускорить процесс одобрения новых нефтяных, газовых и электроэнергетических проектов. Ранее получение необходимых разрешений могло занимать годы. На торгах в Азии баррель стоит $78,22. Цена достигла важной поддержки, но пока неизвестно, появится активность со стороны покупателей или нет. Нет у них огонька в глазах, поскольку не хватает драйверов для ралли. Если Европа откроется снижением, то ожидаю пролива до $76 за баррель. Трамп будет делать все, чтобы обвалить цены. По паре доллар/рубль ожидаю умеренного восстановления в конце недели до 102,10 руб. Отскок от 99,63 руб. слабый, поэтому продавцы могут появиться в любое время. На стороне продавцов сейчас активны экспортеры. Индекс Мосбиржи вырос на 0,50%, до 2949,19 п., индекс РТС упал на 2,38%, до 930,18 п. Индекс IMOEX остается в боковом тренде между уровней 2885 - 2985 п.п. Участники рынка ждут новостей по встрече Трампа и Путина. Это, пожалуй, все из позитивного фона для фондового рынка. Пара BTC/USDT повысилась на 0,20%, до $103 910. Цена находится в боковом тренде шесть дней. В целом внешний фон для биткоина остается позитивным. Фондовые индексы растут, тогда как индекс доллара корректируется.А это идеальные условия для продолжения восходящего движения. Полагаю, что покупатели заняли выжидательную позицию перед заседанием ФРС США (29 января) и пресс-конференцией Пауэлла. Если сегодня настроения не изменятся, то жду роста до $107 000.

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2025

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков