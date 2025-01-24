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Биткоин по-прежнему в цене - 24.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Биткоин по-прежнему в цене
Биткоин по-прежнему в цене - 24.01.2025, ПРАЙМ
Биткоин по-прежнему в цене
В четверг, 23 января, цена биткоина выросла на 0,20%, достигнув $103 910. Биткоин показал разнонаправленную динамику – падение цены в первой половине дня и рост | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T10:52+0300
2025-01-24T10:52+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. В четверг, 23 января, цена биткоина выросла на 0,20%, достигнув $103 910. Биткоин показал разнонаправленную динамику – падение цены в первой половине дня и рост во второй.Дональд Трамп подписал исполнительный указ о создании рабочей группы по цифровым активам, которая будет разрабатывать регуляторную базу для криптовалютной индустрии. Более того, он планирует сделать Соединенные Штаты мировой столицей криптовалют и искусственного интеллекта.Трамп также обсуждал планы по формированию национального стратегического резерва цифровых активов и снижению процентных ставок, что традиционно положительно влияет на курс биткоина. Сенатор Синтия Ламмис, которую недавно назначили главой подкомитета по цифровым активам, поддерживает эту инициативу и намерена продвигать законопроекты, которые сделают США лидером в области криптовалют. &nbsp; Цена биткоина находится в боковом тренде шесть торговых дней. Внешний фон для биткоина остается позитивным. Фондовые индексы растут, тогда как индекс доллара корректируется. Это идеальные условия для продолжения восходящего движения. Вполне очевидно, что покупатели и инвесторы заняли выжидательную позицию перед заседанием ФРС США, которое пройдет 29 января, особенный интерес вызовет и пресс-конференцией Пауэлла. Вряд ли на рынках сегодня кардинально изменятся настроения его участников. Сегодня сложились все предпосылки для дальнейшего роста биткоина к отметке $107&nbsp;000.
ПРАЙМ
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
10:52 24.01.2025
 

Биткоин по-прежнему в цене

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. В четверг, 23 января, цена биткоина выросла на 0,20%, достигнув $103 910. Биткоин показал разнонаправленную динамику – падение цены в первой половине дня и рост во второй.
Дональд Трамп подписал исполнительный указ о создании рабочей группы по цифровым активам, которая будет разрабатывать регуляторную базу для криптовалютной индустрии. Более того, он планирует сделать Соединенные Штаты мировой столицей криптовалют и искусственного интеллекта.
Трамп также обсуждал планы по формированию национального стратегического резерва цифровых активов и снижению процентных ставок, что традиционно положительно влияет на курс биткоина. Сенатор Синтия Ламмис, которую недавно назначили главой подкомитета по цифровым активам, поддерживает эту инициативу и намерена продвигать законопроекты, которые сделают США лидером в области криптовалют.  
Цена биткоина находится в боковом тренде шесть торговых дней. Внешний фон для биткоина остается позитивным. Фондовые индексы растут, тогда как индекс доллара корректируется. Это идеальные условия для продолжения восходящего движения. Вполне очевидно, что покупатели и инвесторы заняли выжидательную позицию перед заседанием ФРС США, которое пройдет 29 января, особенный интерес вызовет и пресс-конференцией Пауэлла. Вряд ли на рынках сегодня кардинально изменятся настроения его участников. Сегодня сложились все предпосылки для дальнейшего роста биткоина к отметке $107 000.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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