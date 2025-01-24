Биткоин по-прежнему в цене

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. В четверг, 23 января, цена биткоина выросла на 0,20%, достигнув $103 910. Биткоин показал разнонаправленную динамику – падение цены в первой половине дня и рост во второй.Дональд Трамп подписал исполнительный указ о создании рабочей группы по цифровым активам, которая будет разрабатывать регуляторную базу для криптовалютной индустрии. Более того, он планирует сделать Соединенные Штаты мировой столицей криптовалют и искусственного интеллекта.Трамп также обсуждал планы по формированию национального стратегического резерва цифровых активов и снижению процентных ставок, что традиционно положительно влияет на курс биткоина. Сенатор Синтия Ламмис, которую недавно назначили главой подкомитета по цифровым активам, поддерживает эту инициативу и намерена продвигать законопроекты, которые сделают США лидером в области криптовалют. Цена биткоина находится в боковом тренде шесть торговых дней. Внешний фон для биткоина остается позитивным. Фондовые индексы растут, тогда как индекс доллара корректируется. Это идеальные условия для продолжения восходящего движения. Вполне очевидно, что покупатели и инвесторы заняли выжидательную позицию перед заседанием ФРС США, которое пройдет 29 января, особенный интерес вызовет и пресс-конференцией Пауэлла. Вряд ли на рынках сегодня кардинально изменятся настроения его участников. Сегодня сложились все предпосылки для дальнейшего роста биткоина к отметке $107 000.
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. В четверг, 23 января, цена биткоина выросла на 0,20%, достигнув $103 910. Биткоин показал разнонаправленную динамику – падение цены в первой половине дня и рост во второй.
Дональд Трамп подписал исполнительный указ о создании рабочей группы по цифровым активам, которая будет разрабатывать регуляторную базу для криптовалютной индустрии. Более того, он планирует сделать Соединенные Штаты мировой столицей криптовалют и искусственного интеллекта.
Трамп также обсуждал планы по формированию национального стратегического резерва цифровых активов и снижению процентных ставок, что традиционно положительно влияет на курс биткоина. Сенатор Синтия Ламмис, которую недавно назначили главой подкомитета по цифровым активам, поддерживает эту инициативу и намерена продвигать законопроекты, которые сделают США лидером в области криптовалют.
Цена биткоина находится в боковом тренде шесть торговых дней. Внешний фон для биткоина остается позитивным. Фондовые индексы растут, тогда как индекс доллара корректируется. Это идеальные условия для продолжения восходящего движения. Вполне очевидно, что покупатели и инвесторы заняли выжидательную позицию перед заседанием ФРС США, которое пройдет 29 января, особенный интерес вызовет и пресс-конференцией Пауэлла. Вряд ли на рынках сегодня кардинально изменятся настроения его участников. Сегодня сложились все предпосылки для дальнейшего роста биткоина к отметке $107 000.
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