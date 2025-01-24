https://1prime.ru/20250124/biznes-854434342.html

ЦБ рассказал, на какой уровень инфляции ориентируется бизнес в России

ЦБ рассказал, на какой уровень инфляции ориентируется бизнес в России - 24.01.2025, ПРАЙМ

ЦБ рассказал, на какой уровень инфляции ориентируется бизнес в России

Бизнес при формировании планов на наступивший год исходит из годовой инфляции в 10,7%, а годом ранее исходил из 9,4% на год, говорится в... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T16:07+0300

2025-01-24T16:07+0300

2025-01-24T16:07+0300

банк россии

бизнес

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Бизнес при формировании планов на наступивший год исходит из годовой инфляции в 10,7%, а годом ранее исходил из 9,4% на год, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "При формировании бизнес-планов на 2025 год участники мониторинга в среднем исходят из годовой инфляции 10,7% (в январе 2024 года исходили из 9,4% на 2024 год)", - сказано в материалах. Отмечается, что наиболее высокие значения традиционно отметили предприятия торговли, строительства и сферы услуг. "Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков", - отмечает регулятор. Этот фактор Банк России будет учитывать в своей политике, указывается в материалах.

https://1prime.ru/20241227/rspp--853909309.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес