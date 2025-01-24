Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ рассказал, на какой уровень инфляции ориентируется бизнес в России - 24.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250124/biznes-854434342.html
ЦБ рассказал, на какой уровень инфляции ориентируется бизнес в России
ЦБ рассказал, на какой уровень инфляции ориентируется бизнес в России - 24.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассказал, на какой уровень инфляции ориентируется бизнес в России
Бизнес при формировании планов на наступивший год исходит из годовой инфляции в 10,7%, а годом ранее исходил из 9,4% на год, говорится в... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T16:07+0300
2025-01-24T16:07+0300
банк россии
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5776f6605cf526df59402e0195df8c3.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Бизнес при формировании планов на наступивший год исходит из годовой инфляции в 10,7%, а годом ранее исходил из 9,4% на год, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "При формировании бизнес-планов на 2025 год участники мониторинга в среднем исходят из годовой инфляции 10,7% (в январе 2024 года исходили из 9,4% на 2024 год)", - сказано в материалах. Отмечается, что наиболее высокие значения традиционно отметили предприятия торговли, строительства и сферы услуг. "Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков", - отмечает регулятор. Этот фактор Банк России будет учитывать в своей политике, указывается в материалах.
https://1prime.ru/20241227/rspp--853909309.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_429543a2cf8fffdcce959e8fdf92b284.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Банк России, Бизнес
16:07 24.01.2025
 
ЦБ рассказал, на какой уровень инфляции ориентируется бизнес в России

ЦБ: бизнес при формировании планов исходит из годовой инфляции в 10,7%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Бизнес при формировании планов на наступивший год исходит из годовой инфляции в 10,7%, а годом ранее исходил из 9,4% на год, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"При формировании бизнес-планов на 2025 год участники мониторинга в среднем исходят из годовой инфляции 10,7% (в январе 2024 года исходили из 9,4% на 2024 год)", - сказано в материалах.
Отмечается, что наиболее высокие значения традиционно отметили предприятия торговли, строительства и сферы услуг.
"Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков", - отмечает регулятор. Этот фактор Банк России будет учитывать в своей политике, указывается в материалах.
Александр Шохин - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
Глава РСПП назвал последствия высокой ключевой ставки ЦБ для бизнеса
27 декабря 2024, 15:51
 
Банк РоссииБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала