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ЦБ рассказал, на какой уровень инфляции ориентируется бизнес в России
ЦБ рассказал, на какой уровень инфляции ориентируется бизнес в России - 24.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассказал, на какой уровень инфляции ориентируется бизнес в России
Бизнес при формировании планов на наступивший год исходит из годовой инфляции в 10,7%, а годом ранее исходил из 9,4% на год, говорится в... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T16:07+0300
2025-01-24T16:07+0300
2025-01-24T16:07+0300
банк россии
бизнес
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Бизнес при формировании планов на наступивший год исходит из годовой инфляции в 10,7%, а годом ранее исходил из 9,4% на год, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "При формировании бизнес-планов на 2025 год участники мониторинга в среднем исходят из годовой инфляции 10,7% (в январе 2024 года исходили из 9,4% на 2024 год)", - сказано в материалах. Отмечается, что наиболее высокие значения традиционно отметили предприятия торговли, строительства и сферы услуг. "Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков", - отмечает регулятор. Этот фактор Банк России будет учитывать в своей политике, указывается в материалах.
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бизнес
ЦБ рассказал, на какой уровень инфляции ориентируется бизнес в России
ЦБ: бизнес при формировании планов исходит из годовой инфляции в 10,7%
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Бизнес при формировании планов на наступивший год исходит из годовой инфляции в 10,7%, а годом ранее исходил из 9,4% на год, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"При формировании бизнес-планов на 2025 год участники мониторинга в среднем исходят из годовой инфляции 10,7% (в январе 2024 года исходили из 9,4% на 2024 год)", - сказано в материалах.
Отмечается, что наиболее высокие значения традиционно отметили предприятия торговли, строительства и сферы услуг.
"Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков", - отмечает регулятор. Этот фактор Банк России будет учитывать в своей политике, указывается в материалах.
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