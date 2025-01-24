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СМИ предупредили о нависшей над Британией угрозе
СМИ предупредили о нависшей над Британией угрозе - 24.01.2025, ПРАЙМ
СМИ предупредили о нависшей над Британией угрозе
Самый большой в мире айсберг A23a может столкнуться с британским островом Южная Георгия. Об этом в беседе с CNN рассказал океанограф Британской антарктической... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T09:25+0300
2025-01-24T09:25+0300
2025-01-24T09:25+0300
великобритания
угроза
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Самый большой в мире айсберг A23a может столкнуться с британским островом Южная Георгия. Об этом в беседе с CNN рассказал океанограф Британской антарктической службы Эндрю Майерс."Сейчас он находится в меандре течения и не движется прямо к острову. Но есть вероятность, основанная на наших знаниях о течениях, что он скоро снова начнет двигаться в сторону острова", — отметил собеседник издания.Согласно публикации, приближение айсберга, площадью 3 672 квадратных километра, к острову может повлиять на маршруты торговых и рыболовных судов, а также на местную фауну. A23a откололся от ледника Фильхнера в 1986 году и до сих пор остается крупнейшим в мире.
https://1prime.ru/20250122/britaniya-854371862.html
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великобритания, угроза
СМИ предупредили о нависшей над Британией угрозе
CNN: самый большой в мире айсберг может столкнуться с британским островом
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ.
Самый большой в мире айсберг A23a может столкнуться с британским островом Южная Георгия. Об этом в беседе с CNN
рассказал океанограф Британской антарктической службы Эндрю Майерс.
"Сейчас он находится в меандре течения и не движется прямо к острову. Но есть вероятность, основанная на наших знаниях о течениях, что он скоро снова начнет двигаться в сторону острова", — отметил собеседник издания.
Согласно публикации, приближение айсберга, площадью 3 672 квадратных километра, к острову может повлиять на маршруты торговых и рыболовных судов, а также на местную фауну. A23a откололся от ледника Фильхнера в 1986 году и до сих пор остается крупнейшим в мире.
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