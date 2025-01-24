https://1prime.ru/20250124/bunker-854424142.html

Элитный бункер для богачей построят рядом с Белым домом, пишут СМИ

Элитный бункер для богачей построят рядом с Белым домом, пишут СМИ - 24.01.2025, ПРАЙМ

Элитный бункер для богачей построят рядом с Белым домом, пишут СМИ

Элитный бункер для богатейших людей мира на случай глобальной катастрофы построят неподалеку от Белого дома в Вашингтоне, он сможет вместить в себя 625 человек, | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T10:24+0300

2025-01-24T10:24+0300

2025-01-24T10:24+0300

сша

белый дом

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Элитный бункер для богатейших людей мира на случай глобальной катастрофы построят неподалеку от Белого дома в Вашингтоне, он сможет вместить в себя 625 человек, каждому из них придется выложить за место по 20 миллионов долларов, сообщает британская газета Daily Mail. "Роскошный бункер для избранных на случай судного дня с бассейнами, медицинским оборудованием с искусственным интеллектом (ИИ) и гламурными номерами откроется в 2026 году. Американская компания SAFE раскрыла свои планы построить элитную крепость в Вирджинии... Бункер стоимостью 300 миллионов долларов разместит 625 богатейших людей на случай глобальной катастрофы... Несмотря на его близкое расположение к Белому дому в Вашингтоне, руководители нового убежища настаивают на том, что это просто "совпадение" и никак не связано с международным напряжением и страхом возможной Третьей мировой войны", - пишет издание. Отмечается, что стоимость одного номера в бункере под названием Aerie составит 20 миллионов долларов. Помимо прочего, жители бункера смогут наслаждаться высокой кухней, боулингом и скалолазанием.

https://1prime.ru/20241125/germaniya-853065779.html

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сша, белый дом