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Элитный бункер для богачей построят рядом с Белым домом, пишут СМИ
Элитный бункер для богачей построят рядом с Белым домом, пишут СМИ - 24.01.2025, ПРАЙМ
Элитный бункер для богачей построят рядом с Белым домом, пишут СМИ
Элитный бункер для богатейших людей мира на случай глобальной катастрофы построят неподалеку от Белого дома в Вашингтоне, он сможет вместить в себя 625 человек, | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T10:24+0300
2025-01-24T10:24+0300
2025-01-24T10:24+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Элитный бункер для богатейших людей мира на случай глобальной катастрофы построят неподалеку от Белого дома в Вашингтоне, он сможет вместить в себя 625 человек, каждому из них придется выложить за место по 20 миллионов долларов, сообщает британская газета Daily Mail. "Роскошный бункер для избранных на случай судного дня с бассейнами, медицинским оборудованием с искусственным интеллектом (ИИ) и гламурными номерами откроется в 2026 году. Американская компания SAFE раскрыла свои планы построить элитную крепость в Вирджинии... Бункер стоимостью 300 миллионов долларов разместит 625 богатейших людей на случай глобальной катастрофы... Несмотря на его близкое расположение к Белому дому в Вашингтоне, руководители нового убежища настаивают на том, что это просто "совпадение" и никак не связано с международным напряжением и страхом возможной Третьей мировой войны", - пишет издание. Отмечается, что стоимость одного номера в бункере под названием Aerie составит 20 миллионов долларов. Помимо прочего, жители бункера смогут наслаждаться высокой кухней, боулингом и скалолазанием.
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сша, белый дом
Элитный бункер для богачей построят рядом с Белым домом, пишут СМИ
Daily Mail: элитный бункер для богачей построят в Вирджинии
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Элитный бункер для богатейших людей мира на случай глобальной катастрофы построят неподалеку от Белого дома в Вашингтоне, он сможет вместить в себя 625 человек, каждому из них придется выложить за место по 20 миллионов долларов, сообщает британская газета Daily Mail.
"Роскошный бункер для избранных на случай судного дня с бассейнами, медицинским оборудованием с искусственным интеллектом (ИИ) и гламурными номерами откроется в 2026 году. Американская компания SAFE раскрыла свои планы построить элитную крепость в Вирджинии... Бункер стоимостью 300 миллионов долларов разместит 625 богатейших людей на случай глобальной катастрофы... Несмотря на его близкое расположение к Белому дому в Вашингтоне, руководители нового убежища настаивают на том, что это просто "совпадение" и никак не связано с международным напряжением и страхом возможной Третьей мировой войны", - пишет издание.
Отмечается, что стоимость одного номера в бункере под названием Aerie составит 20 миллионов долларов. Помимо прочего, жители бункера смогут наслаждаться высокой кухней, боулингом и скалолазанием.
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