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Трамп пообещал Канаде налоговые льготы, если она войдет в состав США - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Трамп пообещал Канаде налоговые льготы, если она войдет в состав США
Трамп пообещал Канаде налоговые льготы, если она войдет в состав США - 24.01.2025, ПРАЙМ
Трамп пообещал Канаде налоговые льготы, если она войдет в состав США
Президент США Дональд Трамп пообещал Канаде серьезные налоговые послабления в случае, если страна войдет в состав Соединенных Штатов. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T20:33+0300
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ВАШИНГТОН, 23 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал Канаде серьезные налоговые послабления в случае, если страна войдет в состав Соединенных Штатов. "Я бы с удовольствием увидел Канаду 51-м штатом. Граждане Канады, если это произойдет, получат очень большие налоговые послабления, потому что их сейчас сильно обременяют налоги", – сказал Трамп, находясь в поездке в Северной Каролине. Он подчеркнул, что канадцам больше не придется беспокоиться о военных вопросах "и многом другом". Также они получат медицинское обслуживание более высокого уровня, чем сейчас, заключил Трамп.Политик ранее уже высказывал идею о включении Канады в состав США. Это неизменно критиковала канадская сторона, которая подчеркивала свою независимость и национальную идентичность.Трамп ранее заявлял о планах ввести 25-процентные пошлины против Мексики и Канады с 1 февраля в ответ на приток нелегальных мигрантов и наркотиков из этих стран.На этом фоне премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что стране необходимо со своей стороны укреплять пограничный контроль с США для борьбы с контрабандой оружия и наркотиков, которые поступают с американской территории.В начале января Трюдо объявил о намерении уйти в отставку после избрания нового лидера канадских либералов. Политик занимал пост премьера в течение десяти лет. Голосование по выбору нового лидера Либеральной партии Канады, который может стать и новым главой правительства, состоится 9 марта.
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канада, сша, дональд трамп
КАНАДА, США, Дональд Трамп
20:33 24.01.2025 (обновлено: 20:43 24.01.2025)
 
Трамп пообещал Канаде налоговые льготы, если она войдет в состав США

Трамп пообещал Канаде серьезные налоговые послабления, если она станет 51-м штатом США

© fotolia.com / surangawКанадский флаг.
Канадский флаг. - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© fotolia.com / surangaw
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ВАШИНГТОН, 23 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал Канаде серьезные налоговые послабления в случае, если страна войдет в состав Соединенных Штатов.
"Я бы с удовольствием увидел Канаду 51-м штатом. Граждане Канады, если это произойдет, получат очень большие налоговые послабления, потому что их сейчас сильно обременяют налоги", – сказал Трамп, находясь в поездке в Северной Каролине.
Он подчеркнул, что канадцам больше не придется беспокоиться о военных вопросах "и многом другом". Также они получат медицинское обслуживание более высокого уровня, чем сейчас, заключил Трамп.
Политик ранее уже высказывал идею о включении Канады в состав США. Это неизменно критиковала канадская сторона, которая подчеркивала свою независимость и национальную идентичность.
Трамп ранее заявлял о планах ввести 25-процентные пошлины против Мексики и Канады с 1 февраля в ответ на приток нелегальных мигрантов и наркотиков из этих стран.
На этом фоне премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что стране необходимо со своей стороны укреплять пограничный контроль с США для борьбы с контрабандой оружия и наркотиков, которые поступают с американской территории.
В начале января Трюдо объявил о намерении уйти в отставку после избрания нового лидера канадских либералов. Политик занимал пост премьера в течение десяти лет. Голосование по выбору нового лидера Либеральной партии Канады, который может стать и новым главой правительства, состоится 9 марта.
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КАНАДАСШАДональд Трамп
 
 
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