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Чернышенко назвал огромным спрос на цифровые профессии в России - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Чернышенко назвал огромным спрос на цифровые профессии в России
Чернышенко назвал огромным спрос на цифровые профессии в России - 24.01.2025, ПРАЙМ
Чернышенко назвал огромным спрос на цифровые профессии в России
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в стране существует огромный спрос на цифровые профессии, этой отрасли необходимы минимум 700 тысяч специалистов. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T16:39+0300
2025-01-24T16:39+0300
экономика
дмитрий чернышенко
it
рынок труда
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в стране существует огромный спрос на цифровые профессии, этой отрасли необходимы минимум 700 тысяч специалистов. Зампред правительства выступил с приветственным словом на церемонии запуска Всероссийского конкурса по цифровым навыкам "Цифровой марафон 2025". "В нашей стране огромный спрос на цифровые профессии. По разным оценкам, от 700 тысяч до миллиона рабочих мест ожидают, когда появятся специалисты. Правительство, со своей стороны, стремится помогать", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба. Вице-премьер также отметил, что за последние несколько лет количество бюджетных мест по ИТ-специальностям в вузах выросло в два раза. "В прошлом году на них были зачислены порядка 130 тысяч человек, ещё около 88 тысяч учатся на платной основе. Всего в 500 вузах страны по ИТ-специальностям проходят обучение более 600 тысяч человек", - уточнил Чернышенко. Он также обратил внимание на важность популяризации ИТ-сферы и нахождения интересных вдохновляющих примеров, отметив, что программирование действительно является искусством, особенно в классических языках этой области. -0-
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дмитрий чернышенко, it, рынок труда
Экономика, Дмитрий Чернышенко, IT, рынок труда
16:39 24.01.2025
 
Чернышенко назвал огромным спрос на цифровые профессии в России

Чернышенко: в России существует огромный спрос на цифровые профессии

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в стране существует огромный спрос на цифровые профессии, этой отрасли необходимы минимум 700 тысяч специалистов.
Зампред правительства выступил с приветственным словом на церемонии запуска Всероссийского конкурса по цифровым навыкам "Цифровой марафон 2025".
"В нашей стране огромный спрос на цифровые профессии. По разным оценкам, от 700 тысяч до миллиона рабочих мест ожидают, когда появятся специалисты. Правительство, со своей стороны, стремится помогать", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
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Вице-премьер также отметил, что за последние несколько лет количество бюджетных мест по ИТ-специальностям в вузах выросло в два раза. "В прошлом году на них были зачислены порядка 130 тысяч человек, ещё около 88 тысяч учатся на платной основе. Всего в 500 вузах страны по ИТ-специальностям проходят обучение более 600 тысяч человек", - уточнил Чернышенко.
Он также обратил внимание на важность популяризации ИТ-сферы и нахождения интересных вдохновляющих примеров, отметив, что программирование действительно является искусством, особенно в классических языках этой области. -0-
 
ЭкономикаДмитрий ЧернышенкоITрынок труда
 
 
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