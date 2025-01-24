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Рынки в Европе закрыли неделю без общей динамики

Рынки в Европе закрыли неделю без общей динамики - 24.01.2025, ПРАЙМ

Рынки в Европе закрыли неделю без общей динамики

Основные фондовые индексы Европы не продемонстрировали единой динамики ни в пятницу, ни по итогам всей недели свидетельствуют данные торгов. | 24.01.2025, ПРАЙМ

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европа

германия

рынки

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы не продемонстрировали единой динамики ни в пятницу, ни по итогам всей недели свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,73%, до 8 502,35 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,44%, до 7 927,62 пункта, немецкий DAX снизился на 0,08%, до 21 394,93 пункта. За неделю FTSE 100 снизился на 0,02%, CAC 40 поднялся на 2,8%, DAX - на 2,3%. В пятницу была опубликована европейская макростатистика. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, поднялся до 50,2 пункта с 49,6 пункта в декабре. А PMI в промышленности стран валютного блока вырос до самого высокого уровня за восемь месяцев и составил 46,1 пункта после 45,1 пункта месяцем ранее. В то же время показатель в сфере услуг оказался чуть ниже прогнозов, опустившись до 51,4 пункта с 51,6 пункта в декабре. Кроме того, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии, по предварительной оценке, вырос до самого высокого уровня за семь месяцев - 50,1 пункта с 48 пунктов месяцем ранее. А композитный PMI Франции увеличился до 48,3 пункта с 47,5 пункта в декабре. На следующей неделе пройдет заседание Европейского центробанка, итоги которого будут опубликованы в четверг. Аналитики полагают, что регулятор понизит учетную ставку до 2,9% с 3,15%.

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европа, германия, рынки