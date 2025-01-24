Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынки в Европе закрыли неделю без общей динамики - 24.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250124/close-854443458.html
Рынки в Европе закрыли неделю без общей динамики
Рынки в Европе закрыли неделю без общей динамики - 24.01.2025, ПРАЙМ
Рынки в Европе закрыли неделю без общей динамики
Основные фондовые индексы Европы не продемонстрировали единой динамики ни в пятницу, ни по итогам всей недели свидетельствуют данные торгов. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T20:24+0300
2025-01-24T20:24+0300
европа
германия
рынки
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/63/841366377_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0e42fa732dbebc2ff1507cf7aa07dfde.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы не продемонстрировали единой динамики ни в пятницу, ни по итогам всей недели свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,73%, до 8 502,35 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,44%, до 7 927,62 пункта, немецкий DAX снизился на 0,08%, до 21 394,93 пункта. За неделю FTSE 100 снизился на 0,02%, CAC 40 поднялся на 2,8%, DAX - на 2,3%. В пятницу была опубликована европейская макростатистика. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, поднялся до 50,2 пункта с 49,6 пункта в декабре. А PMI в промышленности стран валютного блока вырос до самого высокого уровня за восемь месяцев и составил 46,1 пункта после 45,1 пункта месяцем ранее. В то же время показатель в сфере услуг оказался чуть ниже прогнозов, опустившись до 51,4 пункта с 51,6 пункта в декабре. Кроме того, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии, по предварительной оценке, вырос до самого высокого уровня за семь месяцев - 50,1 пункта с 48 пунктов месяцем ранее. А композитный PMI Франции увеличился до 48,3 пункта с 47,5 пункта в декабре. На следующей неделе пройдет заседание Европейского центробанка, итоги которого будут опубликованы в четверг. Аналитики полагают, что регулятор понизит учетную ставку до 2,9% с 3,15%.
https://1prime.ru/20250124/evrokomissiya-854431303.html
европа
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/63/841366377_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2c9faddf6af0fd6e1c4af653d1795036.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, германия, рынки
ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Рынки
20:24 24.01.2025
 
Рынки в Европе закрыли неделю без общей динамики

Основные фондовые индексы Европы закрыли торги пятницы и всей недели без общей динамики

© Unsplash/Markus SpiskeКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Markus Spiske
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы не продемонстрировали единой динамики ни в пятницу, ни по итогам всей недели свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,73%, до 8 502,35 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,44%, до 7 927,62 пункта, немецкий DAX снизился на 0,08%, до 21 394,93 пункта.
За неделю FTSE 100 снизился на 0,02%, CAC 40 поднялся на 2,8%, DAX - на 2,3%.
В пятницу была опубликована европейская макростатистика. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, поднялся до 50,2 пункта с 49,6 пункта в декабре. А PMI в промышленности стран валютного блока вырос до самого высокого уровня за восемь месяцев и составил 46,1 пункта после 45,1 пункта месяцем ранее. В то же время показатель в сфере услуг оказался чуть ниже прогнозов, опустившись до 51,4 пункта с 51,6 пункта в декабре.
Кроме того, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии, по предварительной оценке, вырос до самого высокого уровня за семь месяцев - 50,1 пункта с 48 пунктов месяцем ранее. А композитный PMI Франции увеличился до 48,3 пункта с 47,5 пункта в декабре.
На следующей неделе пройдет заседание Европейского центробанка, итоги которого будут опубликованы в четверг. Аналитики полагают, что регулятор понизит учетную ставку до 2,9% с 3,15%.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
ЕК не увидела тревожных сигналов о росте цен на энергию в Венгрии
14:48
 
ЕВРОПАГЕРМАНИЯРынки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала