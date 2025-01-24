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Трамп вновь увязал завершение конфликта на Украине с ценами на нефть - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Трамп вновь увязал завершение конфликта на Украине с ценами на нефть
Трамп вновь увязал завершение конфликта на Украине с ценами на нефть - 24.01.2025, ПРАЙМ
Трамп вновь увязал завершение конфликта на Украине с ценами на нефть
Конфликт на Украине не завершится, пока сохраняются высокие цены на нефть, заявил президент США Дональд Трамп, прибыв в Северную Каролину. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T19:47+0300
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украина
вашингтон
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 24 января – ПРАЙМ. Конфликт на Украине не завершится, пока сохраняются высокие цены на нефть, заявил президент США Дональд Трамп, прибыв в Северную Каролину. "Мы хотим, чтобы ОПЕК снизил цены на нефть, и это автоматически остановит трагедию, которая происходит на Украине. Это ужасная трагедия для обеих сторон. Более миллиона мужчин погибли, и каждую неделю они теряют тысячи людей. &lt;…&gt; Пока цены на нефть высоки, эта война не закончится так просто", — сказал глава государства.Трамп уже заявлял, что попросит ОПЕК, в частности, Саудовскую Аравию снизить цены на сырье, так как это, по его словам, может помочь завершить конфликт на Украине.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это высказывание американского лидера, украинский конфликт не зависит от цен на нефть.
https://1prime.ru/20250124/oil-854442015.html
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украина, вашингтон, дональд трамп, опек, сша
УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, ОПЕК, США
19:47 24.01.2025
 
Трамп вновь увязал завершение конфликта на Украине с ценами на нефть

Трамп заявил, что высокие цены на нефть не дадут "просто" завершить конфликт на Украине

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 24 января – ПРАЙМ. Конфликт на Украине не завершится, пока сохраняются высокие цены на нефть, заявил президент США Дональд Трамп, прибыв в Северную Каролину.
"Мы хотим, чтобы ОПЕК снизил цены на нефть, и это автоматически остановит трагедию, которая происходит на Украине. Это ужасная трагедия для обеих сторон. Более миллиона мужчин погибли, и каждую неделю они теряют тысячи людей. <…> Пока цены на нефть высоки, эта война не закончится так просто", — сказал глава государства.
Трамп уже заявлял, что попросит ОПЕК, в частности, Саудовскую Аравию снизить цены на сырье, так как это, по его словам, может помочь завершить конфликт на Украине.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это высказывание американского лидера, украинский конфликт не зависит от цен на нефть.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
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18:43
 
УКРАИНАВАШИНГТОНДональд ТрампОПЕКСША
 
 
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