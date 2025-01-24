https://1prime.ru/20250124/conflict-854443050.html
Трамп вновь увязал завершение конфликта на Украине с ценами на нефть
Трамп вновь увязал завершение конфликта на Украине с ценами на нефть - 24.01.2025, ПРАЙМ
Трамп вновь увязал завершение конфликта на Украине с ценами на нефть
Конфликт на Украине не завершится, пока сохраняются высокие цены на нефть, заявил президент США Дональд Трамп, прибыв в Северную Каролину. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T19:47+0300
2025-01-24T19:47+0300
2025-01-24T19:47+0300
украина
вашингтон
дональд трамп
опек
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151838_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_515bb6ba7a111c54f0b3e17ca0da9d07.jpg
ВАШИНГТОН, 24 января – ПРАЙМ. Конфликт на Украине не завершится, пока сохраняются высокие цены на нефть, заявил президент США Дональд Трамп, прибыв в Северную Каролину. "Мы хотим, чтобы ОПЕК снизил цены на нефть, и это автоматически остановит трагедию, которая происходит на Украине. Это ужасная трагедия для обеих сторон. Более миллиона мужчин погибли, и каждую неделю они теряют тысячи людей. <…> Пока цены на нефть высоки, эта война не закончится так просто", — сказал глава государства.Трамп уже заявлял, что попросит ОПЕК, в частности, Саудовскую Аравию снизить цены на сырье, так как это, по его словам, может помочь завершить конфликт на Украине.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это высказывание американского лидера, украинский конфликт не зависит от цен на нефть.
https://1prime.ru/20250124/oil-854442015.html
украина
вашингтон
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151838_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9c22ba03ff062a13bd6769f3a28e2b8d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вашингтон, дональд трамп, опек, сша
УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, ОПЕК, США
Трамп вновь увязал завершение конфликта на Украине с ценами на нефть
Трамп заявил, что высокие цены на нефть не дадут "просто" завершить конфликт на Украине
ВАШИНГТОН, 24 января – ПРАЙМ. Конфликт на Украине не завершится, пока сохраняются высокие цены на нефть, заявил президент США Дональд Трамп, прибыв в Северную Каролину.
"Мы хотим, чтобы ОПЕК снизил цены на нефть, и это автоматически остановит трагедию, которая происходит на Украине. Это ужасная трагедия для обеих сторон. Более миллиона мужчин погибли, и каждую неделю они теряют тысячи людей. <…> Пока цены на нефть высоки, эта война не закончится так просто", — сказал глава государства.
Трамп уже заявлял, что попросит ОПЕК, в частности, Саудовскую Аравию снизить цены на сырье, так как это, по его словам, может помочь завершить конфликт на Украине.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это высказывание американского лидера, украинский конфликт не зависит от цен на нефть.
Путин предупредил о вреде слишком высоких или низких цен на нефть