https://1prime.ru/20250124/conflict-854443050.html

Трамп вновь увязал завершение конфликта на Украине с ценами на нефть

Трамп вновь увязал завершение конфликта на Украине с ценами на нефть - 24.01.2025, ПРАЙМ

Трамп вновь увязал завершение конфликта на Украине с ценами на нефть

Конфликт на Украине не завершится, пока сохраняются высокие цены на нефть, заявил президент США Дональд Трамп, прибыв в Северную Каролину. | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T19:47+0300

2025-01-24T19:47+0300

2025-01-24T19:47+0300

украина

вашингтон

дональд трамп

опек

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151838_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_515bb6ba7a111c54f0b3e17ca0da9d07.jpg

ВАШИНГТОН, 24 января – ПРАЙМ. Конфликт на Украине не завершится, пока сохраняются высокие цены на нефть, заявил президент США Дональд Трамп, прибыв в Северную Каролину. "Мы хотим, чтобы ОПЕК снизил цены на нефть, и это автоматически остановит трагедию, которая происходит на Украине. Это ужасная трагедия для обеих сторон. Более миллиона мужчин погибли, и каждую неделю они теряют тысячи людей. <…> Пока цены на нефть высоки, эта война не закончится так просто", — сказал глава государства.Трамп уже заявлял, что попросит ОПЕК, в частности, Саудовскую Аравию снизить цены на сырье, так как это, по его словам, может помочь завершить конфликт на Украине.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это высказывание американского лидера, украинский конфликт не зависит от цен на нефть.

https://1prime.ru/20250124/oil-854442015.html

украина

вашингтон

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, вашингтон, дональд трамп, опек, сша