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"Росгеология" допустила техдефолт при выплате купона по облигациям
"Росгеология" допустила техдефолт при выплате купона по облигациям - 24.01.2025, ПРАЙМ
"Росгеология" допустила техдефолт при выплате купона по облигациям
"Росгеология" допустила технический дефолт при выплате купона по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-02 на 115,9 миллиона рублей, говорится в сообщении... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T11:46+0300
2025-01-24T11:46+0300
2025-01-24T11:46+0300
экономика
россия
росгеология
дефолт
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. "Росгеология" допустила технический дефолт при выплате купона по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-02 на 115,9 миллиона рублей, говорится в сообщении государственной компании. "У эмитента отсутствуют денежные средства и иные источники для исполнения обязательства по выплате купонного дохода по биржевым облигациям за 14 купонный период в общем размере 115 920 000 рублей", - говорится в сообщении. Трехлетний выпуск объемом 6 миллиардов рублей с переменным ежемесячным купоном компания разместила среди квалифицированных инвесторов в декабре 2023 года. Компания должна была выплатить купон 24 января. В сентябре прошлого года "Росгеология" допустила дефолт по погашению другого выпуска облигаций объемом 6 миллиардов рублей. Ранее компания сообщала, что не имеет средств для погашения выпуска облигаций и принимает меры по поиску источников погашения, в том числе за счет средств государственной поддержки. "Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.
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россия, росгеология, дефолт
Экономика, РОССИЯ, Росгеология, дефолт
"Росгеология" допустила техдефолт при выплате купона по облигациям
"Росгеология" допустила техдефолт при выплате купона по облигациям на 115,9 млн руб
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. "Росгеология" допустила технический дефолт при выплате купона по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-02 на 115,9 миллиона рублей, говорится в сообщении государственной компании.
"У эмитента отсутствуют денежные средства и иные источники для исполнения обязательства по выплате купонного дохода по биржевым облигациям за 14 купонный период в общем размере 115 920 000 рублей", - говорится в сообщении.
Трехлетний выпуск объемом 6 миллиардов рублей с переменным ежемесячным купоном компания разместила среди квалифицированных инвесторов в декабре 2023 года. Компания должна была выплатить купон 24 января.
В сентябре прошлого года "Росгеология" допустила дефолт по погашению другого выпуска облигаций объемом 6 миллиардов рублей. Ранее компания сообщала, что не имеет средств для погашения выпуска облигаций и принимает меры по поиску источников погашения, в том числе за счет средств государственной поддержки.
"Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.
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