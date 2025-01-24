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"Росгеология" допустила техдефолт при выплате купона по облигациям

"Росгеология" допустила техдефолт при выплате купона по облигациям - 24.01.2025, ПРАЙМ

"Росгеология" допустила техдефолт при выплате купона по облигациям

"Росгеология" допустила технический дефолт при выплате купона по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-02 на 115,9 миллиона рублей, говорится в сообщении... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T11:46+0300

2025-01-24T11:46+0300

2025-01-24T11:46+0300

экономика

россия

росгеология

дефолт

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. "Росгеология" допустила технический дефолт при выплате купона по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-02 на 115,9 миллиона рублей, говорится в сообщении государственной компании. "У эмитента отсутствуют денежные средства и иные источники для исполнения обязательства по выплате купонного дохода по биржевым облигациям за 14 купонный период в общем размере 115 920 000 рублей", - говорится в сообщении. Трехлетний выпуск объемом 6 миллиардов рублей с переменным ежемесячным купоном компания разместила среди квалифицированных инвесторов в декабре 2023 года. Компания должна была выплатить купон 24 января. В сентябре прошлого года "Росгеология" допустила дефолт по погашению другого выпуска облигаций объемом 6 миллиардов рублей. Ранее компания сообщала, что не имеет средств для погашения выпуска облигаций и принимает меры по поиску источников погашения, в том числе за счет средств государственной поддержки. "Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.

https://1prime.ru/20241109/afrika-852706435.html

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россия, росгеология, дефолт