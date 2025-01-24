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ФАС возбудила дело в отношении МТС

ФАС возбудила дело в отношении МТС - 24.01.2025, ПРАЙМ

ФАС возбудила дело в отношении МТС

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении МТС из-за рекламы домашнего интернета, в которой содержались утверждения "лучший домашний интернет | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T12:16+0300

2025-01-24T12:16+0300

2025-01-24T12:16+0300

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении МТС из-за рекламы домашнего интернета, в которой содержались утверждения "лучший домашний интернет Москвы" и "тариф №1", сообщила служба в своем Telegram-канале. "ФАС возбудила дело в отношении ПАО "МТС" по признакам нарушения закона о рекламе. Реклама домашнего интернета провайдера содержала утверждения: "МТС - лучший домашний интернет Москвы. Подключайте домашний интернет в Тарифе №1. Безлимитный интернет. ТВ на 5 устройствах. Высокая скорость", - сказано в сообщении. Однако, как уточнили в ФАС, провайдер не указал объективные критерии сравнения. Если вина будет установлена, то МТС грозит штраф.‍

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