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ФАС возбудила дело в отношении МТС
ФАС возбудила дело в отношении МТС - 24.01.2025, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело в отношении МТС
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении МТС из-за рекламы домашнего интернета, в которой содержались утверждения "лучший домашний интернет | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T12:16+0300
2025-01-24T12:16+0300
2025-01-24T12:16+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении МТС из-за рекламы домашнего интернета, в которой содержались утверждения "лучший домашний интернет Москвы" и "тариф №1", сообщила служба в своем Telegram-канале. "ФАС возбудила дело в отношении ПАО "МТС" по признакам нарушения закона о рекламе. Реклама домашнего интернета провайдера содержала утверждения: "МТС - лучший домашний интернет Москвы. Подключайте домашний интернет в Тарифе №1. Безлимитный интернет. ТВ на 5 устройствах. Высокая скорость", - сказано в сообщении. Однако, как уточнили в ФАС, провайдер не указал объективные критерии сравнения. Если вина будет установлена, то МТС грозит штраф.
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фас рф, мтс, бизнес
ФАС возбудила дело в отношении МТС
ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за рекламы домашнего интернета
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении МТС из-за рекламы домашнего интернета, в которой содержались утверждения "лучший домашний интернет Москвы" и "тариф №1", сообщила служба в своем Telegram-канале.
"ФАС возбудила дело в отношении ПАО "МТС" по признакам нарушения закона о рекламе. Реклама домашнего интернета провайдера содержала утверждения: "МТС - лучший домашний интернет Москвы. Подключайте домашний интернет в Тарифе №1. Безлимитный интернет. ТВ на 5 устройствах. Высокая скорость", - сказано в сообщении.
Однако, как уточнили в ФАС, провайдер не указал объективные критерии сравнения.
Если вина будет установлена, то МТС грозит штраф.
Суд в Москве рассмотрит в закрытом режиме спор МТС и ФАС