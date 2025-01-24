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Украинские СМИ сообщили о дезертирстве сотен военных
Украинские СМИ сообщили о дезертирстве сотен военных - 24.01.2025, ПРАЙМ
Украинские СМИ сообщили о дезертирстве сотен военных
Не менее трети личного состава 157-й отдельной штурмовой бригады ВСУ самовольно покинули расположение, сообщило украинское издание Hromadske. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T22:04+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Не менее трети личного состава 157-й отдельной штурмовой бригады ВСУ самовольно покинули расположение, сообщило украинское издание Hromadske. "Эта новосозданная бригада не прошла необходимого боевого слаживания, однако ее сразу отправили на самые горячие направления — покровское и кураховское. <...> Вслух о количестве потерь и самовольном оставлении части в бригаде не говорят, даже на условиях анонимности. Но число последних случаев может достигать по меньшей мере трети, то есть это несколько сотен или более тысячи военных", — говорится на сайте издания.Отмечается, что командование подразделения игнорирует родственников. По информации издания, личный состав бригады не мог пройти слаживание из-за того, что военных перенаправляют на другие участки фронта.Ранее стало известно о массовом дезертирстве из элитной 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской, которую подготовили французские специалисты. По данным украинских СМИ, 1700 из 2300 обученных во Франции солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт. Позднее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился усилить эту бригаду, а командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал, что ее солдаты дезертируют. Позднее Госбюро расследований Украины сообщило о задержании командира одной из рот 155-й бригады.Как сообщал юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев, с 2022 года в стране зафиксировано более 100 тысяч случаев самовольного оставления части.
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общество , украина, всу
Украинские СМИ сообщили о дезертирстве сотен военных
На Украине сообщили о дезертирстве сотен военных из 157-й бригады ВСУ
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Не менее трети личного состава 157-й отдельной штурмовой бригады ВСУ самовольно покинули расположение, сообщило украинское издание Hromadske.
"Эта новосозданная бригада не прошла необходимого боевого слаживания, однако ее сразу отправили на самые горячие направления — покровское и кураховское. <...> Вслух о количестве потерь и самовольном оставлении части в бригаде не говорят, даже на условиях анонимности. Но число последних случаев может достигать по меньшей мере трети, то есть это несколько сотен или более тысячи военных", — говорится на сайте издания.
Отмечается, что командование подразделения игнорирует родственников.
По информации издания, личный состав бригады не мог пройти слаживание из-за того, что военных перенаправляют на другие участки фронта.
Ранее стало известно о массовом дезертирстве из элитной 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской, которую подготовили французские специалисты. По данным украинских СМИ, 1700 из 2300 обученных во Франции солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт. Позднее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился усилить эту бригаду, а командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал, что ее солдаты дезертируют. Позднее Госбюро расследований Украины сообщило о задержании командира одной из рот 155-й бригады.
Как сообщал юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев, с 2022 года в стране зафиксировано более 100 тысяч случаев самовольного оставления части.
Не хотят воевать. ВСУ сотрясает скандал с дезертирством из элитой бригады