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Подполье сообщило об ударе по одесскому порту Южный

Подполье сообщило об ударе по одесскому порту Южный - 24.01.2025, ПРАЙМ

Подполье сообщило об ударе по одесскому порту Южный

В одесском порту Южный слышна детонация после удара, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своего... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T21:08+0300

2025-01-24T21:08+0300

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москва

лебедев

всу

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. В одесском порту Южный слышна детонация после удара, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своего коллегу. "Одесса, прилет в порт Южный. <...> Было громко и с детонацией. Поехало восемь скорых", — рассказал собеседник агентства. По информации коллеги Лебедева, удар нанесли по объекту ВСУ.Утром 24 января украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Житомирской и Хмельницкой областях.

https://1prime.ru/20250120/udar-854315664.html

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москва, лебедев, всу