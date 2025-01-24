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Подполье сообщило об ударе по одесскому порту Южный - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Подполье сообщило об ударе по одесскому порту Южный
Подполье сообщило об ударе по одесскому порту Южный - 24.01.2025, ПРАЙМ
Подполье сообщило об ударе по одесскому порту Южный
В одесском порту Южный слышна детонация после удара, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своего... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T21:08+0300
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москва
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. В одесском порту Южный слышна детонация после удара, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своего коллегу. "Одесса, прилет в порт Южный. &lt;...&gt; Было громко и с детонацией. Поехало восемь скорых", — рассказал собеседник агентства. По информации коллеги Лебедева, удар нанесли по объекту ВСУ.Утром 24 января украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Житомирской и Хмельницкой областях.
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москва, лебедев, всу
МОСКВА, ЛЕБЕДЕВ, ВСУ
21:08 24.01.2025
 
Подполье сообщило об ударе по одесскому порту Южный

Подполье сообщило о взрывах в одесском порту Южный после ударов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. В одесском порту Южный слышна детонация после удара, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своего коллегу.
"Одесса, прилет в порт Южный. <...> Было громко и с детонацией. Поехало восемь скорых", — рассказал собеседник агентства.
По информации коллеги Лебедева, удар нанесли по объекту ВСУ.
Утром 24 января украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Житомирской и Хмельницкой областях.
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ВС РФ нанесли удар по силам ВСУ в Харьковской области, сообщило подполье
20 января, 09:09
 
МОСКВАЛЕБЕДЕВВСУ
 
 
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