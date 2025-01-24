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Эксперт оценил влияние стратегии Трампа на климатические проекты

Эксперт оценил влияние стратегии Трампа на климатические проекты - 24.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил влияние стратегии Трампа на климатические проекты

Упор президента США Дональда Трампа на стратегию "бури, детка, бури" может затормозить развитие многих климатических проектов, но это не означает, что они... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T05:45+0300

2025-01-24T05:45+0300

2025-01-24T05:45+0300

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Упор президента США Дональда Трампа на стратегию "бури, детка, бури" может затормозить развитие многих климатических проектов, но это не означает, что они совсем прекратятся, такое мнение высказал РИА Новости научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Иван Ермохин. В среду агентство Рейтер сообщило со ссылкой на представителей отрасли, что американские нефтегазовые компании рады тому, что Трамп хочет стимулировать развитие отечественной энергетики, но говорят, что его решение о выходе США из Парижского соглашения по климату не поможет их инвестиционным планам в рамках глобального перехода на более чистую энергию. "Безусловно, отказ от предоставления субсидий и льгот проектам, которые связаны с климатической повесткой, может оказать влияние на их развитие. В июне 2024 года ОЭСР отмечала, что драйвером климатической повестки в стране являются именно субсидии, которых, впрочем, было недостаточно", - сказал Ермохин, комментируя возможные последствия для климатических проектов в случае активной реализации стратегии Трампа по увеличению добычи нефти и газа. "Однако далеко не все меры, введенные при предыдущем президенте США, могут быть отменены нынешней администрацией. Например, уже согласованные проекты по развитию добычи критических материалов на более чем 3 млрд долларов США не будут отменены. Кроме того, такие стимулы, как налоговые льготы на покупку электромобилей, требуют не только решения президента, но и согласования Конгрессом", - добавил эксперт. Кроме того, у американских компаний, которые планируют выход на новые рынки, скорее всего, сохранится интерес к технологиям снижения объемов выбросов при добыче нефти, и они также продолжат планировать и реализовывать проекты в сфере возобновляемой энергетики, отметил эксперт. "Новая администрация может в этом помочь. Например, одним из приоритетов новой администрации является развитие добычи полезных ископаемых в Аляске, которая богата критическими материалами, необходимыми как раз для строительства ветряных станций, солнечных панелей и другого оборудования", - заключил Ермохин.

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мировая экономика, сша, москва, аляска, дональд трамп, оэср