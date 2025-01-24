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Эксперт рассказал, где могут закрепиться российские металлурги

Эксперт рассказал, где могут закрепиться российские металлурги - 24.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, где могут закрепиться российские металлурги

Российские металлурги могут закрепиться на рынках Африки и Латинской Америки на фоне возможного дефицита проката в результате закрытия части низкоэффективных... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T06:15+0300

2025-01-24T06:15+0300

2025-01-24T06:15+0300

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Российские металлурги могут закрепиться на рынках Африки и Латинской Америки на фоне возможного дефицита проката в результате закрытия части низкоэффективных мощностей, в основном в Европейском Союзе (ЕС), следует из комментария главного стратега инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максима Худалова для РИА Новости. По итогам 2024 года экспорт Россией черных металлов, то есть железа и стали, в Китай сократился в два раза - до 368,9 миллиона долларов, минимальных с 2019 года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. "Снижение поставок в Китай как отражает спад мировых цен на рынке проката, что негативно влияет на результаты компаний, так и указывает на нахождение более привлекательных экспортных направлений... В среднесрочной перспективе это даёт шансы российским металлургам закрепиться на новых рынках и воспользоваться вероятным дефицитом проката после закрытия части низкоэффективных мощностей (в основном в ЕС), которое произойдёт на фоне нынешних низких цен на прокат", - прокомментировал статистические данные эксперт. Худалов считает, что металлурги РФ могут закрепиться на рынках Латинской Америки и стран Африки, а также поставлять черные металлы через турецко-арабских трейдеров. Китайское направление для чёрных металлургов было наименее привлекательным, так как стоимость транспортировки значительно снижала рентабельность экспорта, добавил аналитик.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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