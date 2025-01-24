https://1prime.ru/20250124/eksperty-854417720.html

Эксперты оценили новые требования к аттестации испытательных лабораторий

Эксперты оценили новые требования к аттестации испытательных лабораторий - 24.01.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили новые требования к аттестации испытательных лабораторий

Новые требования к аттестации испытательных лабораторий в России могут привести к сокращению их числа, при этом качество их работы вырастет, рассказали РИА... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T04:45+0300

2025-01-24T04:45+0300

2025-01-24T04:45+0300

экономика

россия

общество

москва

рф

росстандарт

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854417720.jpg?1737683119

МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Новые требования к аттестации испытательных лабораторий в России могут привести к сокращению их числа, при этом качество их работы вырастет, рассказали РИА Новости эксперты. Новые требования введены в РФ с января 2025 года. Они предусматривают, что испытательные лаборатории для подтверждения своей квалификации должны обращаться к аккредитованным провайдерам межлабораторных сличительных испытаний. Такие провайдеры проводят независимую оценку результатов исследований. Сейчас лаборатории для подтверждения квалификации зачастую сравнивают результаты исследований друг с другом, что приводит к сговорам и подделке протоколов. "Лаборатории смогут подтверждать свою квалификацию только у аккредитованного провайдера. Количество лабораторий в России может опять существенно сократиться - в два, а то и в несколько раз. Это связано с тем, что не все смогут подтвердить свою компетентность из-за чрезмерно дорогостоящей процедуры", - прокомментировал РИА Новости заместитель председателя общественного совета при Росстандарте Владислав Ткаченко. Он отметил, что новые правила касаются тех лабораторий, которые проводят межлабораторные сличительные испытания, то есть тесты на одинаковых образцах продукта, чтобы потом их можно было сравнить. Лаборатории, которые успешно проходят такие испытания, привлекают клиентов и партнеров благодаря своей репутации. Также это позволяет им соответствовать международным стандартам. В свою очередь в Роскачестве, на базе которого работает один из аккредитованных провайдеров, назвали новые требования "важным шагом для обеспечения точности результатов и контроля качества исследований", в том числе в пищевой промышленности.

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва, рф, росстандарт