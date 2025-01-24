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Эксперты оценили новые требования к аттестации испытательных лабораторий - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Эксперты оценили новые требования к аттестации испытательных лабораторий
Эксперты оценили новые требования к аттестации испытательных лабораторий - 24.01.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили новые требования к аттестации испытательных лабораторий
Новые требования к аттестации испытательных лабораторий в России могут привести к сокращению их числа, при этом качество их работы вырастет, рассказали РИА... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T04:45+0300
2025-01-24T04:45+0300
экономика
россия
общество
москва
рф
росстандарт
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МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Новые требования к аттестации испытательных лабораторий в России могут привести к сокращению их числа, при этом качество их работы вырастет, рассказали РИА Новости эксперты. Новые требования введены в РФ с января 2025 года. Они предусматривают, что испытательные лаборатории для подтверждения своей квалификации должны обращаться к аккредитованным провайдерам межлабораторных сличительных испытаний. Такие провайдеры проводят независимую оценку результатов исследований. Сейчас лаборатории для подтверждения квалификации зачастую сравнивают результаты исследований друг с другом, что приводит к сговорам и подделке протоколов. "Лаборатории смогут подтверждать свою квалификацию только у аккредитованного провайдера. Количество лабораторий в России может опять существенно сократиться - в два, а то и в несколько раз. Это связано с тем, что не все смогут подтвердить свою компетентность из-за чрезмерно дорогостоящей процедуры", - прокомментировал РИА Новости заместитель председателя общественного совета при Росстандарте Владислав Ткаченко. Он отметил, что новые правила касаются тех лабораторий, которые проводят межлабораторные сличительные испытания, то есть тесты на одинаковых образцах продукта, чтобы потом их можно было сравнить. Лаборатории, которые успешно проходят такие испытания, привлекают клиентов и партнеров благодаря своей репутации. Также это позволяет им соответствовать международным стандартам. В свою очередь в Роскачестве, на базе которого работает один из аккредитованных провайдеров, назвали новые требования "важным шагом для обеспечения точности результатов и контроля качества исследований", в том числе в пищевой промышленности.
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россия, общество , москва, рф, росстандарт
Экономика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, Росстандарт
04:45 24.01.2025
 
Эксперты оценили новые требования к аттестации испытательных лабораторий

Эксперты: новые требования к аттестации испытательных лабораторий могут сократить их число

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МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Новые требования к аттестации испытательных лабораторий в России могут привести к сокращению их числа, при этом качество их работы вырастет, рассказали РИА Новости эксперты.
Новые требования введены в РФ с января 2025 года. Они предусматривают, что испытательные лаборатории для подтверждения своей квалификации должны обращаться к аккредитованным провайдерам межлабораторных сличительных испытаний. Такие провайдеры проводят независимую оценку результатов исследований.
Сейчас лаборатории для подтверждения квалификации зачастую сравнивают результаты исследований друг с другом, что приводит к сговорам и подделке протоколов.
"Лаборатории смогут подтверждать свою квалификацию только у аккредитованного провайдера. Количество лабораторий в России может опять существенно сократиться - в два, а то и в несколько раз. Это связано с тем, что не все смогут подтвердить свою компетентность из-за чрезмерно дорогостоящей процедуры", - прокомментировал РИА Новости заместитель председателя общественного совета при Росстандарте Владислав Ткаченко.
Он отметил, что новые правила касаются тех лабораторий, которые проводят межлабораторные сличительные испытания, то есть тесты на одинаковых образцах продукта, чтобы потом их можно было сравнить.
Лаборатории, которые успешно проходят такие испытания, привлекают клиентов и партнеров благодаря своей репутации. Также это позволяет им соответствовать международным стандартам.
В свою очередь в Роскачестве, на базе которого работает один из аккредитованных провайдеров, назвали новые требования "важным шагом для обеспечения точности результатов и контроля качества исследований", в том числе в пищевой промышленности.
 
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