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Эксперты рассказали, когда начнут снижаться ставки по кредитам

Эксперты рассказали, когда начнут снижаться ставки по кредитам - 24.01.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, когда начнут снижаться ставки по кредитам

Ставки по кредитам, в том числе потребительским, в России начнут снижаться не раньше второй половины текущего года по мере нормализации ситуации с ликвидностью, | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T06:30+0300

2025-01-24T06:30+0300

2025-01-24T06:30+0300

финансы

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Ставки по кредитам, в том числе потребительским, в России начнут снижаться не раньше второй половины текущего года по мере нормализации ситуации с ликвидностью, при этом процесс уменьшения стоимости заемных денег будет медленным, считают опрошенные РИА Новости эксперты и представители кредитных организаций. "Мы предполагаем, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на текущем уровне до конца года. Ставки (по кредитам - ред.) могут перейти к снижению во второй половине года по мере нормализации ситуации с ликвидностью даже при неизменной ключевой ставке", - заявила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Она добавила, что заградительные ставки, а также ужесточение макропруденциальной политики уже приводят к охлаждению в кредитовании. А тренд на замедление темпов роста кредитования в розничном секторе и корпоративном бизнесе, который был зафиксирован ЦБ РФ в ноябре, скорее всего, усилился в декабре. Директор департамента розничных продуктов "Абсолют банка" Виталий Костюкевич при этом считает, что к смягчению денежно-кредитной политики регулятор перейдет не раньше второй половины 2025 года, а снижение ставок по кредитам "будет медленным". Главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров заявил, что высокие ставки отражают ту стоимость денег, которая в настоящее время складывается на рынке, и в принципе банки не могут кредитовать под более низкий процент, чем они занимают с учетом стоимости риска конкретного кредитного продукта. "Ставки по необеспеченному кредиту всегда были высокими. Уже сейчас видно, что на горизонте шести-девяти месяцев банки начинают снижать стоимость фондирования, доходность депозитов начинает сокращаться. Таким образом, кредитные учреждения закладывают ожидаемое снижение ключевой ставки во втором полугодии", - заключил экономист.

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финансы, банки, россия, рф, москва, совкомбанк, абсолют банк, "бкс мир инвестиций"