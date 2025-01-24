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Трампа призвали рассекретить документы по делу Эпстина

Трампа призвали рассекретить документы по делу Эпстина - 24.01.2025, ПРАЙМ

Трампа призвали рассекретить документы по делу Эпстина

Сенатор Марша Блэкберн и член палаты представителей Тим Бэрчетт призвали президента США Дональда Трампа рассекретить материалы дела покойного финансиста и... | 24.01.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Сенатор Марша Блэкберн и член палаты представителей Тим Бэрчетт призвали президента США Дональда Трампа рассекретить материалы дела покойного финансиста и ключевого фигуранта уголовного скандала о торговле несовершеннолетними Джеффри Эпстина. Об этом сообщила газета Daily Mail."Эпстин создал омерзительную глобальную сеть секс-торговли, которая нанесла непоправимый ущерб бесчисленному количеству женщин", — заявила Блэкберн в комментарии изданию.По ее словам, американцы должны знать, кто был связан с этой сетью. Сенатор добавила, что говорит о судьбе жертв и пострадавших.Бэрчетт, в свою очередь, заявил, что на фоне прихода Трампа к власти возобновляет борьбу за опубликование документов по этому делу. Накануне глава государства подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди в 1963 году и убийства активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга в 1968 году. Эпстина обвиняли в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю. В конце июля 2019 года финансиста нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", позже он скончался. Разбирательство показало, что Эпстин покончил с собой.

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общество , сша, москва, джеффри эпштейн