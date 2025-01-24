https://1prime.ru/20250124/evrokomissiya-854431303.html

ЕК не увидела тревожных сигналов о росте цен на энергию в Венгрии

ЕК не увидела тревожных сигналов о росте цен на энергию в Венгрии - 24.01.2025, ПРАЙМ

ЕК не увидела тревожных сигналов о росте цен на энергию в Венгрии

Европейская комиссия заявляет об отсутствии тревожных сигналов о росте цен на энергоносители в Венгрии из-за прекращения транзита газа через Украину. Об этом в... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T14:48+0300

2025-01-24T14:48+0300

2025-01-24T14:48+0300

энергетика

ек

венгрия

украина

газ

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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – ПРАЙМ. Европейская комиссия заявляет об отсутствии тревожных сигналов о росте цен на энергоносители в Венгрии из-за прекращения транзита газа через Украину. Об этом в рамках брифинга упомянула редставитель ЕК Анна-Каиса Итконен."Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в затронутых странах, мы пока не увидели какого-то роста цен на газ в начале года на рынке… Поэтому ничего тревожного мы не видим", - заметила она в беседе с журналистами.Однако Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, ранее выразил обеспокоенность из-за ощутимого ущерба для страны от санкций против России, оценив его свыше 18 миллиардов евро. В связи с этим он просит ЕС пересмотреть необходимость продления санкций.

https://1prime.ru/20250123/gaz-854394651.html

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ек, венгрия, украина, газ