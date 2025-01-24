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ЕК не увидела тревожных сигналов о росте цен на энергию в Венгрии - 24.01.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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ЕК не увидела тревожных сигналов о росте цен на энергию в Венгрии
ЕК не увидела тревожных сигналов о росте цен на энергию в Венгрии - 24.01.2025, ПРАЙМ
ЕК не увидела тревожных сигналов о росте цен на энергию в Венгрии
Европейская комиссия заявляет об отсутствии тревожных сигналов о росте цен на энергоносители в Венгрии из-за прекращения транзита газа через Украину. Об этом в... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T14:48+0300
2025-01-24T14:48+0300
энергетика
ек
венгрия
украина
газ
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – ПРАЙМ. Европейская комиссия заявляет об отсутствии тревожных сигналов о росте цен на энергоносители в Венгрии из-за прекращения транзита газа через Украину. Об этом в рамках брифинга упомянула редставитель ЕК Анна-Каиса Итконен."Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в затронутых странах, мы пока не увидели какого-то роста цен на газ в начале года на рынке… Поэтому ничего тревожного мы не видим", - заметила она в беседе с журналистами.Однако Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, ранее выразил обеспокоенность из-за ощутимого ущерба для страны от санкций против России, оценив его свыше 18 миллиардов евро. В связи с этим он просит ЕС пересмотреть необходимость продления санкций.
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ек, венгрия, украина, газ
Энергетика, ЕК, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Газ
14:48 24.01.2025
 
ЕК не увидела тревожных сигналов о росте цен на энергию в Венгрии

Еврокомиссия утверждает, что не видит роста цен на энергию в Венгрии

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – ПРАЙМ. Европейская комиссия заявляет об отсутствии тревожных сигналов о росте цен на энергоносители в Венгрии из-за прекращения транзита газа через Украину. Об этом в рамках брифинга упомянула редставитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в затронутых странах, мы пока не увидели какого-то роста цен на газ в начале года на рынке… Поэтому ничего тревожного мы не видим", - заметила она в беседе с журналистами.
Однако Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, ранее выразил обеспокоенность из-за ощутимого ущерба для страны от санкций против России, оценив его свыше 18 миллиардов евро. В связи с этим он просит ЕС пересмотреть необходимость продления санкций.
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ЭнергетикаЕКВЕНГРИЯУКРАИНАГаз
 
 
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