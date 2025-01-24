https://1prime.ru/20250124/evropa-854432891.html
"Это несерьезно". На Западе резко ответили на план Европы против России
"Это несерьезно". На Западе резко ответили на план Европы против России - 24.01.2025, ПРАЙМ
"Это несерьезно". На Западе резко ответили на план Европы против России
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал план стран ЕС отправить на территорию Украины свои войска. Об этом он написал в... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T15:38+0300
2025-01-24T15:38+0300
2025-01-24T15:38+0300
политика
россия
запад
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал план стран ЕС отправить на территорию Украины свои войска. Об этом он написал в социальной сети Х.По словам Дизена, российская сторона одерживает верх в конфликте, который начался с целью предотвратить расширение блока НАТО к границам России."Европейцы обсуждают вариант мирного урегулирования, который предполагает присутствие войск НАТО на российской границе. Это несерьезно, надо возвращаться к реальности", — отметил эксперт.Ранее СМИ сообщали, что украинские чиновники ожидают, что союзники Киева направят около 40 000-50 000 военнослужащих для содействия в обеспечении безопасности на границе в рамках возможного разрешения конфликта.Большинство советников администрации президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, как возможное решение украинского конфликта.
https://1prime.ru/20250124/evropa-854431443.html
запад
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_164:0:2835:2003_1920x0_80_0_0_5e31bddc7c69e3795a3153add76be002.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад, европа
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, ЕВРОПА
"Это несерьезно". На Западе резко ответили на план Европы против России
Дизен: на фоне успехов ВС России Европа хочет отправить силы НАТО на Украину
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ.
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал план стран ЕС отправить на территорию Украины свои войска. Об этом он написал
в социальной сети Х.
По словам Дизена, российская сторона одерживает верх в конфликте, который начался с целью предотвратить расширение блока НАТО к границам России.
"Европейцы обсуждают вариант мирного урегулирования, который предполагает присутствие войск НАТО на российской границе. Это несерьезно, надо возвращаться к реальности", — отметил эксперт.
Ранее СМИ сообщали, что украинские чиновники ожидают, что союзники Киева направят около 40 000-50 000 военнослужащих для содействия в обеспечении безопасности на границе в рамках возможного разрешения конфликта.
Большинство советников администрации президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, как возможное решение украинского конфликта.
"Вы заплатите". На Западе напомнили, как Европа зависит от России