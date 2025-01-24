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"Это несерьезно". На Западе резко ответили на план Европы против России - 24.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250124/evropa-854432891.html
"Это несерьезно". На Западе резко ответили на план Европы против России
"Это несерьезно". На Западе резко ответили на план Европы против России - 24.01.2025, ПРАЙМ
"Это несерьезно". На Западе резко ответили на план Европы против России
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал план стран ЕС отправить на территорию Украины свои войска. Об этом он написал в... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T15:38+0300
2025-01-24T15:38+0300
политика
россия
запад
европа
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал план стран ЕС отправить на территорию Украины свои войска. Об этом он написал в социальной сети Х.По словам Дизена, российская сторона одерживает верх в конфликте, который начался с целью предотвратить расширение блока НАТО к границам России."Европейцы обсуждают вариант мирного урегулирования, который предполагает присутствие войск НАТО на российской границе. Это несерьезно, надо возвращаться к реальности", — отметил эксперт.Ранее СМИ сообщали, что украинские чиновники ожидают, что союзники Киева направят около 40 000-50 000 военнослужащих для содействия в обеспечении безопасности на границе в рамках возможного разрешения конфликта.Большинство советников администрации президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, как возможное решение украинского конфликта.
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россия, запад, европа
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, ЕВРОПА
15:38 24.01.2025
 
"Это несерьезно". На Западе резко ответили на план Европы против России

Дизен: на фоне успехов ВС России Европа хочет отправить силы НАТО на Украину

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© flickr.com / 1GNC Münster
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал план стран ЕС отправить на территорию Украины свои войска. Об этом он написал в социальной сети Х.
По словам Дизена, российская сторона одерживает верх в конфликте, который начался с целью предотвратить расширение блока НАТО к границам России.
"Европейцы обсуждают вариант мирного урегулирования, который предполагает присутствие войск НАТО на российской границе. Это несерьезно, надо возвращаться к реальности", — отметил эксперт.
Ранее СМИ сообщали, что украинские чиновники ожидают, что союзники Киева направят около 40 000-50 000 военнослужащих для содействия в обеспечении безопасности на границе в рамках возможного разрешения конфликта.
Большинство советников администрации президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, как возможное решение украинского конфликта.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
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