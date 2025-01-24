https://1prime.ru/20250124/evropa-854432891.html

"Это несерьезно". На Западе резко ответили на план Европы против России

"Это несерьезно". На Западе резко ответили на план Европы против России - 24.01.2025, ПРАЙМ

"Это несерьезно". На Западе резко ответили на план Европы против России

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал план стран ЕС отправить на территорию Украины свои войска. Об этом он написал в... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T15:38+0300

2025-01-24T15:38+0300

2025-01-24T15:38+0300

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал план стран ЕС отправить на территорию Украины свои войска. Об этом он написал в социальной сети Х.По словам Дизена, российская сторона одерживает верх в конфликте, который начался с целью предотвратить расширение блока НАТО к границам России."Европейцы обсуждают вариант мирного урегулирования, который предполагает присутствие войск НАТО на российской границе. Это несерьезно, надо возвращаться к реальности", — отметил эксперт.Ранее СМИ сообщали, что украинские чиновники ожидают, что союзники Киева направят около 40 000-50 000 военнослужащих для содействия в обеспечении безопасности на границе в рамках возможного разрешения конфликта.Большинство советников администрации президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, как возможное решение украинского конфликта.

https://1prime.ru/20250124/evropa-854431443.html

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