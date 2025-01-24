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Российский рынок акций закрылся небольшим ростом
Российский рынок акций закрылся небольшим ростом - 24.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций закрылся небольшим ростом
Российский рынок акций за основную торговую сессию поднялся на 0,75% и на 0,08% за всю рабочую неделю, следует из данных Московской биржи. | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T19:15+0300
2025-01-24T19:15+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию поднялся на 0,75% и на 0,08% за всю рабочую неделю, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,75%, до 2947,94 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,32%, до 1009,18 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,6%, до 945,07 пункта. За неделю индекс Мосбиржи повысился на 0,08%, индекс Мосбиржи в юанях на 3,07%, РТС - на 4,3%.
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рынки, акции, россия, москва, мосбиржа, ртс
Рынки, Акции, РОССИЯ, МОСКВА, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций закрылся небольшим ростом
Российский рынок акций закрыл рабочую неделю небольшим ростом
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию поднялся на 0,75% и на 0,08% за всю рабочую неделю, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,75%, до 2947,94 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,32%, до 1009,18 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,6%, до 945,07 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи повысился на 0,08%, индекс Мосбиржи в юанях на 3,07%, РТС - на 4,3%.