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Российский рынок акций закрылся небольшим ростом

Российский рынок акций закрылся небольшим ростом - 24.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций закрылся небольшим ростом

Российский рынок акций за основную торговую сессию поднялся на 0,75% и на 0,08% за всю рабочую неделю, следует из данных Московской биржи. | 24.01.2025, ПРАЙМ

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2025-01-24T19:15+0300

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию поднялся на 0,75% и на 0,08% за всю рабочую неделю, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,75%, до 2947,94 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,32%, до 1009,18 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,6%, до 945,07 пункта. За неделю индекс Мосбиржи повысился на 0,08%, индекс Мосбиржи в юанях на 3,07%, РТС - на 4,3%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, акции, россия, москва, мосбиржа, ртс