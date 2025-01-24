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ФАС выявила сговор при поставке жизненно важных препаратов - 24.01.2025, ПРАЙМ
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ФАС выявила сговор при поставке жизненно важных препаратов
ФАС выявила сговор при поставке жизненно важных препаратов - 24.01.2025, ПРАЙМ
ФАС выявила сговор при поставке жизненно важных препаратов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор на сумму более 664 миллионов рублей, связанный с поставкой жизненно важных препаратов, компании... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T10:03+0300
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор на сумму более 664 миллионов рублей, связанный с поставкой жизненно важных препаратов, компании "МФК "Арфа" и "Просторы здоровья" подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, говорится в сообщении службы. "ФАС выявила сговор на торгах на поставку жизненно важных препаратов на сумму более 664 млн рублей. … ООО "МФК "Арфа" и ООО "Просторы здоровья" подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку лекарственных препаратов, в том числе препаратов для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП (жизненно важные лекарственные препараты - ред.)", - говорится в сообщении. Уточняется, что компании побеждали на торгах без снижения или с минимальным снижением от начальной (максимальной) цены контракта. ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников торгов. Если их вина будет установлена, компаниям грозят оборотные штрафы.
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фас рф, финансы
ФАС РФ, Финансы
10:03 24.01.2025
 
ФАС выявила сговор при поставке жизненно важных препаратов

ФАС выявила сговор на более 664 млн руб при поставке жизненно важных препаратов

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОткрытие электронной площадки для проведения закрытых закупок в сфере государственного оборонного заказа
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© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор на сумму более 664 миллионов рублей, связанный с поставкой жизненно важных препаратов, компании "МФК "Арфа" и "Просторы здоровья" подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, говорится в сообщении службы.
"ФАС выявила сговор на торгах на поставку жизненно важных препаратов на сумму более 664 млн рублей. … ООО "МФК "Арфа" и ООО "Просторы здоровья" подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку лекарственных препаратов, в том числе препаратов для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП (жизненно важные лекарственные препараты - ред.)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что компании побеждали на торгах без снижения или с минимальным снижением от начальной (максимальной) цены контракта.
ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников торгов. Если их вина будет установлена, компаниям грозят оборотные штрафы.
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