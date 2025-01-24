https://1prime.ru/20250124/fas-854422891.html
ФАС выявила сговор при поставке жизненно важных препаратов
ФАС выявила сговор при поставке жизненно важных препаратов - 24.01.2025, ПРАЙМ
ФАС выявила сговор при поставке жизненно важных препаратов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор на сумму более 664 миллионов рублей, связанный с поставкой жизненно важных препаратов, компании... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T10:03+0300
2025-01-24T10:03+0300
2025-01-24T10:03+0300
фас рф
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_439ed35fd62a4f11d85356f2050dc614.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор на сумму более 664 миллионов рублей, связанный с поставкой жизненно важных препаратов, компании "МФК "Арфа" и "Просторы здоровья" подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, говорится в сообщении службы. "ФАС выявила сговор на торгах на поставку жизненно важных препаратов на сумму более 664 млн рублей. … ООО "МФК "Арфа" и ООО "Просторы здоровья" подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку лекарственных препаратов, в том числе препаратов для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП (жизненно важные лекарственные препараты - ред.)", - говорится в сообщении. Уточняется, что компании побеждали на торгах без снижения или с минимальным снижением от начальной (максимальной) цены контракта. ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников торгов. Если их вина будет установлена, компаниям грозят оборотные штрафы.
https://1prime.ru/20250123/kartofel-854402159.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:2000_1920x0_80_0_0_af0df8f5ab4f9dfdc049d425e3f69a78.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фас рф, финансы
ФАС выявила сговор при поставке жизненно важных препаратов
ФАС выявила сговор на более 664 млн руб при поставке жизненно важных препаратов
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор на сумму более 664 миллионов рублей, связанный с поставкой жизненно важных препаратов, компании "МФК "Арфа" и "Просторы здоровья" подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, говорится в сообщении службы.
"ФАС выявила сговор на торгах на поставку жизненно важных препаратов на сумму более 664 млн рублей. … ООО "МФК "Арфа" и ООО "Просторы здоровья" подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку лекарственных препаратов, в том числе препаратов для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП (жизненно важные лекарственные препараты - ред.)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что компании побеждали на торгах без снижения или с минимальным снижением от начальной (максимальной) цены контракта.
ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении участников торгов. Если их вина будет установлена, компаниям грозят оборотные штрафы.
В ФАС объяснили рост цен на картофель