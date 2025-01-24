https://1prime.ru/20250124/fiks-prays-854433675.html

AO "Фикс Прайс" стало основным владельцем российских активов Fix Price

AO "Фикс Прайс" стало основным владельцем российских активов Fix Price - 24.01.2025, ПРАЙМ

AO "Фикс Прайс" стало основным владельцем российских активов Fix Price

AO "Фикс Прайс" стало владельцем ООО "Бэст Прайс", основной операционной "дочки" сети Fix Price в России, а также получило 1% долю участия в ООО "Бэст Прайс... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T15:43+0300

2025-01-24T15:43+0300

2025-01-24T15:43+0300

fix price

ритейл

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. AO "Фикс Прайс" стало владельцем ООО "Бэст Прайс", основной операционной "дочки" сети Fix Price в России, а также получило 1% долю участия в ООО "Бэст Прайс Экспорт", сообщила казахстанская холдинговая Fix Price plc. "АО "Фикс Прайс" стало основным владельцем российских активов Fix Price... 23 января 2025 года компания передала АО "Фикс Прайс" доли участия в ключевых российских операционных компаниях группы (Fix Price), а именно 99,999999% доли участия в ООО "Бест Прайс" и 1% доли участия в ООО "Бест Прайс Экспорт", - говорится в сообщении. Как отметили в компании, данные технические изменения являются первым шагом для решения ключевых инфраструктурных проблем и защиты прав миноритариев вне зависимости от юрисдикции. Fix Price в июле текущего года перерегистрировался с Кипра в Международном финансовом центре Астаны, в частности для того, чтобы устранить сложности, связанные с выплатой дивидендов. А в середине декабря было зарегистрировано российское юрлицо АО "Фикс Прайс", гендиректором которого стал глава ООО "Бэст Прайс" Владимир Погонин. Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основана в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии, Армении и ОАЭ.

https://1prime.ru/20241224/fix-price-853821152.html

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fix price, ритейл