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"Фишер" обратилась в Минпромторг за помощью в борьбе с контрафактом - 24.01.2025, ПРАЙМ
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"Фишер" обратилась в Минпромторг за помощью в борьбе с контрафактом
"Фишер" обратилась в Минпромторг за помощью в борьбе с контрафактом - 24.01.2025, ПРАЙМ
"Фишер" обратилась в Минпромторг за помощью в борьбе с контрафактом
Российская дочерняя компания австрийского производителя спортивного инвентаря Fischer Sports обратилась в Минпромторг РФ за помощью в борьбе с контрафактом и... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T07:30+0300
2025-01-24T07:30+0300
бизнес
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Российская дочерняя компания австрийского производителя спортивного инвентаря Fischer Sports обратилась в Минпромторг РФ за помощью в борьбе с контрафактом и нелегальным импортом лыж, ее письмо есть в распоряжении РИА Новости. Как выяснило РИА Новости, глава ООО "Фишер" Александр Шахнер направил письмо первому заместителю министра промышленности Василию Осьмакову с просьбой включить беговые и горные лыжи в систему маркировки "Честный знак", чтобы следить за оборотом этих товаров от производителя до потребителя. "Просим вас поддержать нашу инициативу о включении беговых и горных лыж в систему государственной маркировки и прослеживания "Честный знак" и тем самым обеспечить прослеживаемость оборота указанных товаров от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки", - сказано в письме. В компании напомнили, что "Фишер" выступает официальным дистрибьютором продукции торговой марки Fischer на территории России, а также в странах Евразийского экономического союза, компания продолжает официально поставлять товары - по прямому импорту, а также поддерживать Федерацию лыжных гонок и Союз биатлонистов России. Шахнер отмечает, что в последнее время участились случаи ввоза нелегального и контрафактного товара под брендом Fischer в Россию. "Речь идет в первую очередь о ввозе профессиональных беговых лыж (Fischer Speedmax Helium и Fischer Speedmax 3D), в результате чего бюджет РФ недополучает таможенные и налоговые отчисления, а также страдает не только наш бизнес, но и бизнес наших официальных дилеров", - сказано в письме. РИА Новости направило запрос в пресс-службу Минпромторга. Fischer Sports - австрийская компания, одна из ведущих в мире в области производства беговых и горных лыж, теннисного и хоккейного оборудования. Основана в 1925 году в городе Риде Йозефом Фишером. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.
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бизнес, рф, минпромторг
Бизнес, РФ, Минпромторг
07:30 24.01.2025
 
"Фишер" обратилась в Минпромторг за помощью в борьбе с контрафактом

Компания Fischer Sports обратилась в Минпромторг за помощью в борьбе с контрафактом

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Российская дочерняя компания австрийского производителя спортивного инвентаря Fischer Sports обратилась в Минпромторг РФ за помощью в борьбе с контрафактом и нелегальным импортом лыж, ее письмо есть в распоряжении РИА Новости.
Как выяснило РИА Новости, глава ООО "Фишер" Александр Шахнер направил письмо первому заместителю министра промышленности Василию Осьмакову с просьбой включить беговые и горные лыжи в систему маркировки "Честный знак", чтобы следить за оборотом этих товаров от производителя до потребителя.
"Просим вас поддержать нашу инициативу о включении беговых и горных лыж в систему государственной маркировки и прослеживания "Честный знак" и тем самым обеспечить прослеживаемость оборота указанных товаров от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки", - сказано в письме.
В компании напомнили, что "Фишер" выступает официальным дистрибьютором продукции торговой марки Fischer на территории России, а также в странах Евразийского экономического союза, компания продолжает официально поставлять товары - по прямому импорту, а также поддерживать Федерацию лыжных гонок и Союз биатлонистов России.
Шахнер отмечает, что в последнее время участились случаи ввоза нелегального и контрафактного товара под брендом Fischer в Россию. "Речь идет в первую очередь о ввозе профессиональных беговых лыж (Fischer Speedmax Helium и Fischer Speedmax 3D), в результате чего бюджет РФ недополучает таможенные и налоговые отчисления, а также страдает не только наш бизнес, но и бизнес наших официальных дилеров", - сказано в письме.
РИА Новости направило запрос в пресс-службу Минпромторга.
Fischer Sports - австрийская компания, одна из ведущих в мире в области производства беговых и горных лыж, теннисного и хоккейного оборудования. Основана в 1925 году в городе Риде Йозефом Фишером.
Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.
 
БизнесРФМинпромторг
 
 
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