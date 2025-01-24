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Власти ФРГ снизили прогноз роста ВВП в 2025 году с 1,1% до 0,3%, пишут СМИ

Власти ФРГ снизили прогноз роста ВВП в 2025 году с 1,1% до 0,3%, пишут СМИ - 24.01.2025, ПРАЙМ

Власти ФРГ снизили прогноз роста ВВП в 2025 году с 1,1% до 0,3%, пишут СМИ

Немецкое правительство понизило свой прогноз роста ВВП страны в текущем году с 1,1% до 0,3%, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники, близкие... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T13:47+0300

2025-01-24T13:47+0300

2025-01-24T13:47+0300

экономика

германия

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БЕРЛИН, 24 янв — ПРАЙМ. Немецкое правительство понизило свой прогноз роста ВВП страны в текущем году с 1,1% до 0,3%, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники, близкие к германскому кабмину. "Правительство Германии скорректировало свой экономический прогноз в сторону значительного понижения. На текущий год оно ожидает, что рост экономики составит всего 0,3%", - пишет издание. В своем предыдущем прогнозе, сделанном три месяца назад, правительство рассчитывало на то, что рост экономики страны составит 1,1%. В 2026 году немецкий кабмин рассчитывает на рост в чуть более одного процента, хотя осенний прогноз составлял 1,6%. Официально доклад об ожидаемом росте ВВП будет представлен в следующую среду министром экономики Робертом Хабеком. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в прошедшем году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов. Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250103/ekonomika-854017032.html

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германия